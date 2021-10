En la Obrera ya viven entre puros lagos

Quienes ya no saben que hacer ante las problemáticas que se dan por constantes lagunas de aguas acumuladas y calles en malas condiciones, son los habitantes de la colonia Obrera Campesina, pues por la calle Galaxia es un caos para transitar, por lo que le hacen el llamado al alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que los voltee a ver, ya que son muchas las denuncias por este mismo conflicto y hasta el momento no han obtenido ninguna respuesta favorable, por lo que el riesgo sigue vigente y cada época de lluvias empeora aún más. Si tu eres de las familias que resultan afectadas por el caso y quieres hacerle ver al alcalde la situación que se vive todos los días desde hace años, llama al fon 6671697656.

> Un llamado para toda la raza

Se hace un atento llamado a toda la raza de las diferentes colonias de la ciudad de Guamúchil, para que si tienen broncas con derrames de aguas negras o fugas de agua potable, se pongan abusados y lo reporten a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado de volada, pa que de perdida los pongan en la lista de pendientes que van a quedar, pues a una semana de culminar la administración no se podrá dar solución a tantos reportes que cada día van saliendo, pues apenas van atendiendo uno cuando ya les cae otro y las quejas de vecinos ni se diga. Así que si en tu colonia tienes algún problema de ese tipo, échale la llamada al gerente de la paramunicipal, Manuel Beltrán Urías, al 6737320781.

> Ya mero se van y ni adiós dicen

Pos con el cuento que ya se van los funcionarios, ya ni pelan ni dan respuesta a la raza en Guasave, pero se les olvida que muchos de ellos no saben vivir de otra cosa y terminan por seguir correteando el hueso y entrar en próximas administraciones, como pasó con muchos que ingresaron en la actual pero ya habían estado con el PRI en otros años. Ahora sí que a la raza no le quedara de otra que ponerles el dedo con la presidenta Evangelina Llanes al 6878710903, aunque también ya está de puro parapeto, porque como entró a la cola ya lo que quiere es salir y a ver si les jala las orejas o también le vale.

> Un seguro pa sus carritos

Si usted es de esos profesionales dedicados a la venta de seguros y quiere hacer un buen trato, llámele al alcalde de Mazatlán. El morenista Luis Guillermo Benítez Torres sumó una unidad más a la flotilla de lujo con la que se mueve a sus múltiples compromisos de trabajo. Resulta que ayer llegó en nueva camioneta de lujo y dijo que se lo había asignado el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa (Sates). Aquí le dejamos el teléfono por si se anima: 6699158000.

> Cuando no le llueve le llovizna

Ahora sí que no le llueve la llovizna al exalcalde de Ahome Billy Chapman. Si usted conoce a un chamán que le haga una limpia, por favor comuníquese al Congreso federal, porque ahora el diputado anda regándola feo. Si no, pregúntele al diputado panista, Éctor Ramírez, de Guanajuato, que le tupió lindo y bonito por andar promocionando el voto por mandar el billullo del fondo de salud pa la pandemia. Hasta le reclamaron que llamara obesa a una niña de este municipio. ¡Qué pena!