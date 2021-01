En la Rotarismo viven en el total olvido

Quienes hacen el llamado a las autoridades de Culiacán, sobre todo al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Rotarismo, pues señalan que tienen mucho tiempo con broncas ante la falta de mantenimiento de calles y alumbrado público, por lo que viven en el olvido por parte del Gobierno. La calle Carmen Serdán y calle Olivo son las más intransitables, por lo que los afectados piden una solución inmediata. Si usted es de los vecinos que vive este problema o sabe de algún otro similar y quiere denunciar, llame al fon (667) 785 0101.

¿Necesitas un disfraz y no sabes dónde encontrarlo? Lánzate con el diputado local del distrito 09, José Manuel “Chenel” Valenzuela López, ya que se le da el rollo del disfraz y pareciera tener para toda ocasión, pues hay que recordar que ya se vistió de santo cuando ganó una de sus últimas elecciones, del cura Hidalgo un 15 de septiembre y este 6 de enero de rey mago, por lo que si necesitan algún buen disfraz, solo tienes que echarle una llamadita a Chenel al 667 758 15 00 pa ver si lo tiene o te ayuda a conseguirlo.

> Urge relleno a canal

En la colonia Diana Laura, de la ciudad de Los Mochis, se preguntan que si qué rollo, si existen o nomás son un espejismo, y es que por más que han metido solicitudes desde hace años a Obras Públicas pa que les echen la mano con el relleno de un canal seco que pasa por la comarca, nomás nada, no hay quién se acomida a hacerlo, sea el partido que sea que esté en el poder, ¿pues qué de verdad no existirán o será que otros son los que se estarán pasando de lanza al prometerles que irán y no van nunca? Oiga, por fa, échele el fonazo al chaca de la dependencia, Rael Rivera, al teléfono 668 816 5006 pa que diga si es una cosa y otra, ¡arre!

> ¡Atención, raza!

Si usted vive en Concordia y la crisis desatada por el COVID-19, junto con la cuesta de enero, lo dejaron sin dinero para comprar cubrebocas y gel antibacterial, córrale al Ayuntamiento. El alcalde Felipe Garzón tiene una campaña para repartir estos implementos preventivos de manera gratuita y así mantener al municipio libre de la terrible enfermedad que se vive en todo el mundo. Aquí le dejamos el teléfono de su oficina para que le pida los apoyos: 694 968 0002.

> ¿Estás sin chamba?

Tránsito Municipal en Guasave solicita a todo aquel desempleado, que sepa manejar, y que le guste andar de arriba pa abajo todo el día, a que presenten el examen de admisión a la corporación y así ganarse unos buenos pesitos patrullando el municipio. Es muy importante que el interesado cuente con la licencia de manejo vigente. Si quieres la chamba solo preséntate con el chaca de la corporación, Rigoberto Camacho, al teléfono: 687 87218 18.