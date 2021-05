En total olvido está la Zona Dorada

Las fallas de los servicios públicos sigue siendo una bronca para la raza del fraccionamiento Zona Dorada en Culiacán, quienes señalan que además de los constantes conflictos por la falta de iluminación en el sector, los parques se encuentran en total olvido, por lo que le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, para que atienda la problemática que viven a diario. Si usted es de las personas que se ha visto afectada ponga su queja al “fon” (667) 785 0101.

>Temor ante inseguridad

Ya no saben a qué santo encomendarse los vecinos del fraccionamiento Chamizal en la ciudad de Los Mochis con la inseguridad que representan unos departamentos que hay en ese sector, que hasta en cueva de los amantes de lo ajeno se han convertido. El mal estado de estos inmuebles ha ocasionado que los tirabasuras hagan de las suyas, la maleza crece por donde sea y esto le da un mal aspecto al lugar, que siendo un asentamiento con mucha antigüedad aún tienen la bronca de las calles sin pavimento, ¡ni hablar! Si aún no sabe a qué santito rezarle échele una llamadita al mero mero de Seguridad Pública, Carlos Francisco Rodríguez Ponce, al 668 815 2736, pa’ saber a quién le prende la vela, o de plano que él les eche la mano con esta situación tan desesperante.

>Piden coperacha

La Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán invita a la raza a unirse a la coperacha por una noble causa, comprar patrullas nuevas, pos la mayoría de las que actualmente tienen parecen botes pateados y dan más miedo que los mismos ladrones, aseguran algunos porteños. Interesados en unirse a la noble causa favor de comunicarse al 669 984 1087, con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Juan Ramón Alfaro Gaxiola.

>Urgen insecticidas

Se buscan insecticidas efectivos para repartir entre la raza de la sindicatura de Cacalotita, en el municipio de Salvador Alvarado, donde dicen que no hallan qué hacer con el montón de moscos que abundan y no los dejan en paz, principalmente durante las tardes, por lo que temen ante el riesgo de enfermedades transmitidas por mosquitos. Si sabes dónde conseguir unos buenos insecticidas, márcale al jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velasco, al “fon” 673 732 94 33.

>Hartos de solares enmontados

Urge un aparato de sonido que tenga micrófono, no importa si es una bocina o un altavoz, lo que sí es necesario es que alcance buen volumen y que se pueda recargar, además de que se pueda trasladar fácilmente y que no pese mucho. Esto para que los vecinos tanto de comunidades como de colonias en las que abundan los solares que son tomados como basureros, pidan la intervención de la dirección de Ecología y que estos no tengan el pretexto de que no los escucharon, pues en muchas de las ocasiones, las denuncias solo quedan en eso y el cochinero permanece. Si tienes el equipo requerido, puedes comunicarte con el chaca de dicha dirección, Melquiades Ahumada, al teléfono 687 872 1536, pues aunque las denuncias son para él, tendrá que solventar el gasto de la renta para ver si así se pone más rápido las pilas y actúa en consecuencia.