En total olvido viven en la Rotarismo

Quienes hacen el llamado al alcalde culichi, Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Rotarismo, pues señalaron que tienen mucho tiempo con problemas ante la falta de mantenimiento de calles y alumbrado público, por lo que viven en el olvido por parte de las autoridades y exigen que se les ponga atención en los servicios públicos. La calle Carmen Serdán y calle Olivo son las que mayormente se ven afectadas. Si usted es de la raza que habita en dicho sector popular, favor poner la denuncia al “fon” (667) 785-0101.

> ¿Tienes buena voz?

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) busca a alguna persona que tenga buena voz, que tenga experiencia en ser un buen mediador cuando se tienen broncas y, sobre todo, que garantice que después de su intervención habrá paz; esto para ver si las broncas que se tienen entre el sindicato y la gerencia se acaban de una vez por todas y la paramunicipal empieza a fluir de mejor manera. Si crees poder con la nada fácil tarea, puedes comunicarte directamente con la gerenta general, Alejandra Valdez, al teléfono 687-871-1857.

> ”Inundados” de baches

Urge raza que tenga tiempo libre para que se dé una vuelta por las diferentes colonias de la ciudad de Guamúchil y tome nota de la ubicación de los baches en cada sector, para que le pase el reporte a la Dirección de Obras Públicas, ya que no hay zona donde la gente no se queje de los hoyos que hay en las vialidades y que no los dejan circular a gusto en sus vehículos, sin que haya una solución, pues en algunos lugares aseguran que, a pesar de reportar este tipo de broncas, nomás no los pelan. Si sabes de alguien que pueda cumplir con la chamba, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto, al 673-732-0638.

> Calles en pésimo estado

En el Ejido Mochis, en el municipio de Ahome, andan buscando gondoleros y trabajadores pa que les tiren un poco de balastre o lo que sea porque con estas lluvias las calles están bastante deterioradas. Están intransitables las calles y llenas de lodo, y las entradas de las casas se encuentran bloqueadas porque hay mucha agua todavía. Los carros recolectores de basura no quieren ni pasar por miedo de terminar atascados, pero la basura se está acumulando. Ahí si me hace el favor de echarle un fonazo al chaca de la dirección de Obras Públicas de Ahome, Rael Rivera, al “fon” 668-816-4002 pa ver si él tiene unas dompadas de escombro y que de una vez la lleven y la distribuyan pa que haga el favor completo.

> ¡Atención, escuinapenses!

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Escuinapa hace una atenta invitación a todos en el municipio pa que se unan a la colecta que se está llevando a cabo en favor de la reparación del camión vector, pues sin este no se podrán reparar fugas de aguas negras, como la que se encuentra en pleno malecón y ya causó accidentes, cosa que no quieren que se repita. Si usted está interesado en apoyar la noble causa y, de paso, ayudar a que se reparen los desperfectos en las calles por aguas negras, favor de comunicarse al 695-953-11990, con el gerente de la Jumapae, Geovanni Saracco Martínez.