Enormes baches son un peligro en Culichi

Los vecinos de la colonia Bugambilias manifiestan inconformidad, ya que desde hace más de 10 años se han ido formando tres enormes baches que abarcan toda una cuadra por el bulevar Navidad, por lo que se ven en dificultades cada que transitan por la zona al ser montañas y hoyos profundos por donde pasan vehículos y peatones, por lo que le hacen el llamado al gerente de Servicios y Obras Públicas de Culiacán, Manuel Ochoa Salazar, para que los atienda y les dé una solución definitiva. Si usted también tiene una situación similar y lo quiere reportar, hable al gerente de Obras al “fon” (667) 758-0101.

> Con pilas recargadas

Si usted es de esos ciudadanos que ha gestionado sin resultado obras para el asentamiento en el que habita, ahora es su oportunidad. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres, anunció que viene con la pila recargada para hacer obra pública y cumplirá el reto de concretar 250 obras este año. Así que, bien puede echarle una llamada para gestionar el proyecto que tanto necesitan. Aquí le dejamos su teléfono para que pida audiencia: (699) 982-1500.

> Chamba para mensajero

Los habitantes de la comunidad La Primavera, en el municipio de Angostura, buscan un buen mensajero pa que les haga llegar unas cartitas, y no precisamente a Santa Claus, sino a las autoridades municipales, y con remitente especial al gerente de Obras y Servicios Públicos, César Manuel Zavala Beltrán, pues la raza comenta que el camión recolector de basura no pasa el día que le corresponde y, además, tarda más de 15 días en entrar a la comunidad para llevarse los desechos, lo que les ha dado muchos dolores de cabeza porque se amontona la basura, provocando mucha contaminación que daña al ambiente. Si usted cree poder hacerles el paro a los vecinos de La Primavera, eche una llamadita al fon 697-734-0004 y póngase en contacto para que sea luego, y no sigan los montones de basura afuera de sus casas.

> Limpieza de dren

Los que esperan que pronto se vuelva a hacer una limpia al dren San Joachín, son los vecinos de la comunidad La Sabanilla, en la comunidad de Guasave. Y aunque saben que las cosas están fluyendo poco a poco por las limitaciones por el COVID-19, esperan que el director de Servicios Públicos, Rolando Gálvez, haga la gestión para que el dren quede despejado y deje de ser el basurero público de docenas de guasavenses. Ahora sí que le llamarán al Tel. (687) 871-8702, para pedirle una recordadora.

> Polvaderones

Los que ya no saben si viven en el viejo oeste o qué rollo, son los vecinos de la colonia Colón, en Los Mochis, porque alegan que se la pasan entre la polvareda que provocan los carros y uno que otro hato ganadero que trajina por el bulevar Colegio Militar, y que a estas alturas del partido no está pavimentado todavía. Ahí si puede, por fa, háblele al chaca de Obras Públicas en Ahome, Rael Rivera Castro, al (668) 816-5006, pa ver si él sabe en qué mundo viven los del Colón y, ya de una vez, a ver si puede echarles una mano con este lío.