Entre oscuridad y baches en la Rotarismo

Quienes hacen el llamado a las autoridades municipales, sobre todo al presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Rotarismo, pues señalaron que tienen mucho tiempo con problemas ante la falta de mantenimiento de calles y alumbrado público, por lo que viven en el olvido por parte de las autoridades del municipio y exigen que se les ponga atención en los servicios públicos municipales. La calle Carmen Serdán y calle Olivo son las que mayormente se ven afectadas por la problemática, por lo que los afectados piden una solución inmediata. Si usted es de los vecinos que vive este problema o sabe de algún otro similar y quiere denunciar, llame al “fon” (667) 785 0101.

>Buscan velas o linternas

El Ayuntamiento de Guasave, a través de la dirección de Servicios Públicos, estará realizando una colecta de velas y veladoras, sin importar que no sean nuevas, pues lo que urge es mantener iluminadas a como dé lugar las calles de las comunidades y colonias en las que abundan las denuncias para que se apacigüen los ánimos y la raza se quede un poco más tranquila. Si tienes algún donativo que realizar, puedes comunicarte con Antonio Hernández, director de Servicios Públicos, al teléfono 687 87 2 24 52, y personal de dicha dependencia acudirá hasta tu casa a recogerlo.

>Sillas pa la raza

Se buscan unos sillones o ya de perdida unas sillas cómodas para que la raza de la comunidad de Cruz Blanca, en Salvador Alvarado, se siente a esperar a gusto mientras llega el agua a las tuberías, y es que una de las broncas que dicen tener es la falta del líquido que nomás llega unas cuantas horas y de ahí pasan un buen rato sin él, por lo que esperan que la bronca se solucione pronto. Si sabes dónde hay unas sillas o sillones cómodos, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al 673 732 07 81.

>¡Póngales cero!

Un sinfín de peticiones sin resolver debe tener el jefe de Servicios Públicos de Ahome en su escritorio, pues ya es común ver por cualquier colonia de la ciudad de Los Mochis el tiradero de basura sobre todo en los lotes baldíos y más en los que supuestamente no tienen dueño. Este también es el caso del fraccionamiento Aurora, pues los vecinos quieren una pronta solución a esta bronca que tiene décadas en esta ciudad. Material de desecho y escombros se observan por todas partes sobre la calle Playa de las Glorias y ya nadie puede transitar por ella, así como los solares enmontados que están alrededor de la zona. Pa’ darle trámite a este asunto échele una llamada al chaca de esta dependencia, Iván Gálvez, al 6688164009, pa que se pongan las pilas de una vez por todas. ¡Urge!

>Urgen cámaras de vigilancia

El Ayuntamiento de Mazatlán anda en la búsqueda de raza que sepa de electricidad, pa instalar una serie de cámaras de vigilancia por diversas zonas de la ciudad, pues urge localizar a la raza medio cochinona pa ponerle una buena multa por no respetar los letreros y espacios donde NO se debe tirar basura, tal es el caso del lote frente al centro de integración juvenil, pues tal parece que el letrero de no tirar basura no sirve de nada. Quien se quiera aventar la chamba favor de comunicarse al 66 9915-80-09 con el chaca de Servicios Públicos, Miguel Luis Morales Lizárraga.

