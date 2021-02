Escasez de medicamentos en el Hospital Pediátrico

Quienes hacen un llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al secretario de Salud, Enfrén Encinas Torres, son los padres de familia del Hospital Pediátrico de Sinaloa, pues manifestaron tener constantemente problemas con la escasez de medicamentos y quimioterapias para los niños con enfermedades degenerativas y tratamientos oncológicos y ante la situación comentan que tienen que estar solventando gastos desde insumos como guantes, jeringas y bisturí para las cirugías. Si usted se encuentra en la misma situación o conoce alguna alternativa para estas familias que padecen dicha situación favor de llamar al “fon” (667) 7587000.

> ¿Están sin chamba?

Urgen guardias de salud, sí, como lo lee, se necesitan personas que se encarguen de hacer respetar las medidas de sanidad en cada uno de los bancos de la ciudad para garantizar la salud de los guasavenses, pues tal parece que por más que se les pide, las instituciones bancarias de plano no pueden poner orden y las aglomeraciones se presentan a diario. Si te interesa, puedes comunicarte con Sergio García, director de Salud Municipal en Guasave, al teléfono 687 871 87 06. La contratación es inmediata y se te proporcionará equipo de protección para que tú también estés seguro.

> Olvidados por las autoridades

En la sindicatura de San Miguel Zapotitlán, del municipio de Ahome, lo que quieren es que el Ayuntamiento se acuerde de ellos pa que le haga unas mejoras a la comunidad porque de al tiro que los tienen todos abandonados con las destartaladas de calles, lo mal del drenaje y del alumbrado pueden dar fe de lo que denuncian los sanmiguelenses. Por fa, oiga, como diría el profesor Jirafales, ¿no será mucha molestia que le llame al mero chaca de la alcaldía, don Billy Chapman, al 6688160402 pa que mande a su gente a la comunidad y le dé un zarpazo de tigre al lugar? Ojalá que se haga la machaca pa darle más dignidad a la cuatricentenaria comunidad, ¡arre!

> Detector de mentiras

Donde urge un detector de mentiras es en el municipio de San Ignacio, pues recientemente algunos abuelitos sufrieron desaires cuando la raza de salud les hizo el fuchi y no les aplicaron la vacuna anticovid, quesque porque no venían en la hoja de registro, aun y cuando se les mostró documentos que comprobaban que tenían los añales viviendo en el municipio, a lo que entre el alcalde Iván Báez y el delegado de salud, Jaime Montes, se echan la bolita a ver quién les soluciona. Por lo que ahora buscan el famoso aparato pa detectar quién les está echando mentira y no les quiere ayudar. Quien sepa dónde encontrar la maquinita favor de comunicarse al teléfono 696 962 5103 con el chaca del municipio, Iván Báez Martínez

> Clases de solidaridad

¡Raza! Hay una megaoportunidad, si usted es maestro y le gusta apoyar en la educación los meros meros chacas de las alcaldías de la región del Évora, Guillermo Galindo, Pier Angely Camacho y Aglaeé Montoya andan buscando raza que les enseñe qué es ayudar y solidaridad, si usted es bueno pa explicar pégueles una llamadita al 673 7350292 porque es hora que no saben que la cárcel regional de Évora ocupa más ayuda que la presencia de un policía y de mil 500 pesos mensuales, y esto si caso lo da uno de los municipios, los otros nomás calladitos. Écheles una llamita y solidarícese para que aprendan de esta clase de ayuda.