Estudiantes se quedan sin el pago del Becasin

El término del ciclo escolar llegó a su fin y pese a las constantes quejas nunca fluyó el pago para los alumnos beneficiados con el programa Becasin. En el tema, el secretario de Educación Pública y Cultura (Sepyc), Juan Alfonso Mejía López, dijo que debido al nuevo gobierno y a los programas y becas que se implementaron por la Federación se realizó un estudio para verificar que los alumnos que no tienen beca federal no se queden sin ningún tipo de apoyo y sean beneficiados con becas estatales. Vaya usted a saber cuál sea la razón por la que no se entregaron la becas, pues todos se echan la bolita pero nadie hace nada. Si su hijo es beneficiario de esta beca, mantenga la calma porque la espera va pa’ largo, o bien llame al teléfono 6679 712 7124.

> Rompen el silencio

Locatarios del mercado municipal de Mazatlán José María Pino Suárez rompieron el silencio y revelaron que el precio tan elevado del aguacate se debe a presuntos actos de coyotaje que realizan los distribuidores. Y es que el precio de esta delicia se ha cotizado tan alto que su consumo se ha convertido en un lujo para los mazatlecos. El líder de los comerciantes, Alejandro Bernal Reyes, pidió la intervención de la Profeco a cargo de Miguel Ángel Murillo Sánchez para que revise esta situación, porque la fruta se les está echando a perder en sus puestos y cuando logran venderlo el cliente es el que paga los excesos en los precios. Más de un cliente ha pensado en hacer una llamada (667) 7160906 para quejarse, porque no es posible que la fruta se esté cotizando en algunos lugares en hasta cien pesos el kilo.

> Trabajo temporal

La dirección de Obras Públicas en Guasave busca raza que quiera chamba por dos semanas, para que se avienten el jale de darle una buena chaineada a las calles de la comunidad Valle Campestre, pues están pal arrastre. Si te interesa el jale, llámale al chaca del departamento, Mauricio López, al teléfono 6878 71 87 00 para que te comuniquen a su extensión, que te conteste no es garantía.

> Urgen fumigantes

Los que andan en busca de unos buenos fumigantes para matar a todos los animales voladores y rastreros es la raza de las colonias del suroriente de la ciudad de Los Mochis, pues desde hace rato se andan quejando de moscos y otros animalitos que les causan molestia. Si usted sabe en dónde encontrar un buen fumigante, favor de echarle el fonazo al jefe de la Jurisdicción Sanitaria 01, Omar González, al (668) 817 3096, para que se eche la vueltecita por aquellos rumbos.

> Chamba para vaqueros

Se solicitan vaqueros para se vayan a arriar el ganado que se anda metiendo a los patios de las casas en el fraccionamiento Prado Bonito, en la ciudad de Guamúchil, pues los vecinos no hallan qué hacer por lo maltratados que les dejan sus jardines. Si sabes dónde conseguir buenos vaqueros, márcale al chaca de la Asociación Ganadera Local de Salvador Alvarado, Roberto Sánchez Castro, al 673 732 08 94.