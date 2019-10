Estudiantes siguen sin su tarjeta de descuento

Los estudiantes ya no saben qué hacer ante las largas que les dan todos los días pa los trámites de la tarjeta de descuento en camiones, pues señalan que pa poder adquirir una ficha tienen que entrar al sistema en la madrugada y que, al asistir a la cita, no se les atiende o se les dice que no hay plásticos pa las tarjetas. Ante esto, los afectados hacen un llamado al secretario de Vialidad y Transportes, Feliciano Valle, pa que intervenga o les brinde otras alternativas de descuento, en lo que la USE soluciona su falta de plástico, ya que muchos estudiantes mantienen sus estudios gracias al descuento en el transporte urbano. Si usted sabe algo relacionado del tema o sabe dónde les pueden surtir de plásticos a buen precio, llame al fon (672) 727 0303.

> Entre todos sacan pa la luz

Por allá por la ampliación 12 de Octubre, en Los Mochis, se están organizando pa hacer el Lumbratón, un evento en el que quisieran que se presentaran muchos cantantes gratis pa que pidan a los de toda la comarca que se pongan la del Puebla con veladoras, cerillos y tapaderas del material que sea, pero de buen tamaño. Estas últimas pa cubrir el montón de coladeras que hay abiertas y que se convierten en un peligro pa todos los que andan a patín, en especial por la noche, porque el alumbrado público no sirve, que es para lo que piden las velas y los cerillos, pa de perdida aluzar el camino a los estudiantes de secundaria que pasan por esas calles muy de mañana, cuando todavía está oscuro, o en la tarde, cuando el sol ya cayó. Ahí si puede, porfa, échele el fonazo al chaca de Servicios Públicos en Ahome, Iván Gálvez Meza, al (668) 816 4009.

> Que sientan la presión del tiempo

Urge un cronómetro grande y que tenga sonido pa que las autoridades escuchen el pasar del tiempo y le metan turbo a algunas obras que están realizando y también a otras que han dejado en el olvido, como la rehabilitación del parador fotográfico de Las Glorias, que en su momento dijeron sería restaurado a la brevedad, pero todavía nada que se ha hecho. También está lo del colector de aguas negras en la San Fernando, que sigue parado por falta de tuberías. Si tienes el aparato requerido, échale la llamada al chaca de Obras Públicas, Mauricio López, al teléfono (687) 871 87 00, y que te pasen a su extensión.

> Nidos de alimañas

Se solicitan los servicios de un exterminador de plagas y alimañas pa que vaya a dar una fumigada en la colonia Del Évora, en la ciudad de Guamúchil, ya que, debido a algunas áreas enmontadas, raza ha visto que salen ratas y animales ponzoñosos, por lo que piden que se haga algo pa combatir esta bronca. Si sabes dónde encontrar un buen fumigador, márcale al dire de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al fon (673) 732 0638, mientras ven qué hacer pa que se limpien estas zonas.

> Más préstamos

El que necesita mucho dinero es el alcalde de Escuinapa, el morenista Emmett Soto Grave. Hace unos días convenció al Cabildo pa que avalara la decisión de contratar un nuevo crédito, por 12 millones de pesos, esto pa comprar maquinaria de construcción. Esto con todo y que el Ayuntamiento de Escuinapa deba ya más de 100 millones de pesos, de los cuales, 80 millones de pesos son pagaderos a corto plazo. Así que, si sabe de alguien que dé créditos a módicos precios, por favor recomiéndeselo al teléfono (695) 953 0019.