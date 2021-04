Exigen apoyo para construir una casa digna

Quien se manifestó ayer ante el Instituto de Vivienda del Municipio de Culiacán, fue un grupo de madres de familia de diferentes poblados de Culiacán con la exigencia de materiales de construcción. Las manifestantes pertenecen al grupo de Antorcha Campesina, quienes desde hace varios meses han solicitado el apoyo de la autoridad municipal, sin embargo, no han obtenido una respuesta favorable. Ante la situación, indicaron que solo se quedó en promesas el apoyo de las autoridades, viéndose afectadas alrededor de 600 familias por la falta de apoyos prometidos. Si usted es parte de las familias que se ven afectadas por la falta de apoyos para tener una vivienda digna, llamar al “fon” (667) 716-6842.

> Chamba eléctrica

La Dirección de Servicios Público en Guasave busca gente que le entienda a eso de la eléctrica, no importa si no tienen profesión, mientras los trabajos sean efectivo; lo que tienen que hacer es rehabilitar el alumbrado público que todavía no ha sido reparado, para que las denuncias disminuyan, aunque sea un poco. Se te proporcionarán las herramientas que requieras y el equipo de protección adecuado, además de que se tendrán en disposición las grúas de la dirección. Si te interesa, sólo comunícate con Rolando Gálvez, el mero mero de la dirección, al teléfono 872-2452.

> ¿No tienes chamba?

El Ayuntamiento de Mazatlán anda en busca de raza que le quiera entrar a la chamba, pos ya les urge darle una manita de gato a la plazuela Zaragoza. Afirman que les da vergüenza el que las bancas del lugar luzcan todas quebradas, y aseguran que es muy mala imagen para el turismo, lo que no están dispuestos a perder por una bancas en mal estado. Interesados en ganarse una lanita reparando los descompuestos de la plaza pública, favor de comunicarse al 669-915-8000, con Juan de Dios Garay Velázquez, el chaca de las Obras Públicas en el puerto.

> Pestes por aguas negras

En el fraccionamiento Virreyes, de Los Mochis, necesitan unas caretas antigases pa toda la raza, porque de plano que no aguantan la peste a tantas aguas negras que hay por todo el sector; pero, además, añádale a esas caretas unos trajes impermeables, pa ponérselos y evitar ser chispeados con las apestosas y llenas de enfermedades aguas cuando pasan cerca los camiones y todo tipo de naves. Esto ya tiene meses sin que la Japama atienda sus demandas. Ahí le encargan que si alguien puede, porque a ellos no les hacen caso, por fa, que le llame al bueno de la Japama, Hernán Medina, al “fon” 668-812-0404, pa ver si ellos les pueden llevar estos equipos y, si no, pos que les arreglen el lío, total, este debe ser su jale, ¿qué no?

> Urgen botes de basura

Se solicitan unos botes de basura que sean muy visibles, así como un mapa para encontrar la ubicación de cada uno, con el fin de repartirlos entre la raza de la ciudad de Guamúchil, para que tiren sus desperdicios, principalmente plásticos, en su interior. Según comenta el gerente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado, Manuel Beltrán, los taponamientos del drenaje y, en consecuencia, las fugas de aguas negras, se deben a la gran cantidad de basura que la gente tira, y luego no hallan la puerta con los derrames. Si sabes dónde conseguir los botes, márcale al gerente al teléfono 673-732-2903.