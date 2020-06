Exigen apoyos de despensas

Quienes se manifestaron ayer en busca de apoyos fueron las familias de distintas colonias vulnerables de Culiacán que se ven afectadas ante la crisis sanitaria. Los afectados exigieron con una serie de mensajes al alcalde Jesús Estrada Ferreiro, un apoyo de despensas constantes para poder mitigar el hambre. Ante la situación las familias mencionaron que no cuentan con trabajos y el quedarse en casa no ha sido la solución para subsistir ante la gran crisis económica que se está viviendo. Si usted es parte de las familias afectadas que están viviendo momentos muy difíciles y requiere de apoyos llame al “fon” (667) 785 01 01.

En la comunidad de La Ladrillera, en el municipio de Mocorito, andan buscando unos tinacos tamaño jumbo, y es que la raza tiene broncas porque no les llega bien el agua, pues luego de las 14:00 horas ya no sale el vital líquido de las tuberías y la sufren gacho si no se pusieron abusados para abastecerse o de plano no tienen en qué guardar agua. Si sabes dónde encontrar unos tinacos lo suficientemente grandes, échale una llamadita al gerente de la Jumapam, Héctor Prado, al (673) 735 08 31.

La raza del municipio de Ahome anda con todo buscando a alguien que haga un holograma del difunto Héctor Suárez pa que se jale a toda la gente de su programa ¿Qué nos pasa?, que se veía por el Canal de las Estrellas, y entre todos le pregunten a los chacas de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama): ¡¿Qué nos pasa?!, y es que desde los cuatro puntos cardinales hay líos con el agua, tanto, que ayer vecinos de la comunidad de Goros Viejo tomaron la planta potabilizadora de San Miguel pa ver si así los voltean a ver y les solucionan la escasez de agua. Ahí si puede, por fa, échele el fonazo a Aarón Blacke, el bueno de la Japama, al 668 812 0404 pa que le diga el plan y ver si de esta manera se ponen las pilas y arreglan el tremendo lío que hay por todos lados.

Este domingo se celebrará el Día del Padre en medio de la pandemia por el coronavirus. El Ayuntamiento de Mazatlán prepara un amplio operativo de seguridad para garantizar que no se repitan las aglomeraciones que se dieron el Día del Niño y de las Madres. Así que el departamento de Oficialía Mayor va necesitar muchos refuerzos. Si usted aún no consigue trabajo por el cierre de empresas bien podría ayudar en los trabajos de inspección. Si le late la idea, llámele al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres al teléfono por si se anima: (699) 982 1500.

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) busca raza que tenga bicicleta o moto, que no tenga problemas de horarios y que le guste andar dando la vuelta por todo el municipio, esto para que se encargue de dar rondines por las instalaciones de los pozos, pues una vez más fueron víctimas de vandalismo y de robo. Si te interesa la chamba, échale la llamada a la mera mera de Jumapag, Nubia Puentes, al teléfono: (687) 871 18 57.