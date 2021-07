Exigen atención al alumbrado público

Quienes le hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al presidente municipal Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Rosario Uzarraga, ya que, ante la falta constante de iluminación en las calles, es un caos y ya no saben qué hacer ante ello. Señalaron que tienen varios meses batallando con el servicio público, por lo que las calles lucen oscuras e inseguras. Ante este problema, los colonos señalaron vivir en constante miedo, pues las sombras de la noche han favorecido a los grupos vandálicos para realizar todo tipo de actos ilícitos en la zona. Los habitantes comentaron que este daño se viene presentando desde hace varios meses, por lo que siempre han pedido a las autoridades municipales que hagan sus trabajos y les den una solución a las fallas del servicio de alumbrado público. Si usted es de las personas que se ven afectadas y desea hacer una denuncia formal, llame al “fon” (667) 187-0101.

> Ni un pedacito de pavimento

Donde la raza ha notado gran deterioro en el pavimento de las calles, es en el Infonavit Jobori, en la ciudad de Guamúchil, pues donde no es un pedazo al que ya se le acabó el pavimento, son otros tramos donde está todito agrietado. Como no se han puesto manos a la obra, las calles se van deteriorando cada vez más, por lo que andan en busca de albañiles y alguien que organice la cooperacha pa’l material, pa ver si al menos consiguen darle una manita de gato y dejar de medio verse las calles para circular más tranquilos. Si te interesa chambear, márcale al director de Obras Públicas, Hugo Soto, al 673-732-0638.

> Se buscan enfermeros pacientes

El Instituto Mexicano del Seguro Social anda en busca de enfermeros valientes, eficientes y muy, pero muy, pacientes. Las principales funciones serán tomar las muestras para hacer evaluaciones covid-19 a toda aquella persona que la requiera, deberá ser muy rápido para realizar esa labor y, el principal requisito, será la paciencia, para soportar a todo aquel derechohabiente que de vez en cuando explota contra ellos por no llevar el tiempo suficiente y quieran ser atendido de inmediato. Interesados, favor de comunicarse al 669-984-7866, con el dire del IMSS en Mazatlán, Ramón Moreno.

> Se busca raza para chambear

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave está contratando raza que le entienda a eso del bacheo de calles o de pavimentación, pues la gente se queja de que cada que realizan la reparación de alguna fuga o derrame, dejan tremendas zanjas en las calles que duran hasta varios meses, provocando que algunos carros sufran desperfectos y a más de una persona se le caiga la mollera. Si te interesa el trabajo, solo debes comunicarte al 871-1857, con Alejandra Valdez Arellano, gerente general de la paramunicipal, y tu contratación será inmediata, pues son muchísimos los hoyos que hay que reparar.

> Balastre o aunque sea escombro, ¡plis!

En la colonia Margarita, de Los Mochis, andan con todo preguntándose quién tendrá escombro pa’ que vaya y lo eche a la calle Felipe Ángeles, en el tramo de la Lombardo Toledano y la Plutarco Elías Calles, porque de a tiro que a la comuna ahomense se le olvidó que existe pues parece de la época del siglo pasado o antepasado: llena de tierra y hoyos. No se vale que hagan eso con los vecinos que por ahí viven, que son pocos pero también son pueblo, ¿qué no? Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al mero de las Obras Públicas de Ahome, Rael Rivera, al 668-816-4002, pa ver si ellos no tendrán mejor un poco de balastre que le echen, porque vienen las aguas y qué lodazal se hace, ¡arre!

