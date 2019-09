Exigen el aumento que les prometieron

El personal del Hospital de la Mujer alzó la voz en busca al secre de Salud en el estado, Efrén Encinas Torres, ya que no se les ha cumplido en tiempo y forma con el aumento de sueldo que se les otorgó como compensación por no ser basificados. Ante la situación, los trabajadores se manifestaron exigiendo a las autoridades del sector de la salud respuestas favorables. Como aún no les responden qué rollo con su dinero, vale más que se mantengan llamando al fon (667) 759 25 00, con el secre, pa ver si por ahí les contesta, aunque sea por latosos.

> Programa vial

En la dirección de Vialidad de Ahome necesitan que alguien les ayude a diseñar un chacaloso programa pa meter en cintura a los conductores, porque durante los últimos días Los Mochis y sus alrededores ha parecido una pista de carros chocones. Se dan a diestra y siniestra los accidentes sin que nadie pueda evitarlos. Si puede, échele el fonazo al mero chaca de Tránsito en Ahome, Héctor Javier López Tostado, al (668) 815 27 36, pa que se pongan de acuerdo con el programa y con lo que se necesita pa que lo lleven a cabo. ¿Arre?

> Disfrazando el paisaje

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Guasave está buscando con urgencia un diseñador de exteriores con amplia experiencia pa que adecue los enormes charcos de aguas negras que están en Estación Bamoa, en el callejón Niños Héroes, debido al taponamiento del sistema, y los haga ver como un maravilloso paisaje que atraiga a la ciudadanía. Se pretende que tenga un follaje maravilloso y natural, que haya espacios donde sentarse y, sobre todo, que la fuga parezca una hermosa laguna, por lo que también deberá de ser tratada pa evitar los nauseabundos olores. Interesados, llamar a Nubia Puentes, chaca de Jumapag, al teléfono (687) 872 14 96.

> Médico de pueblo

Donde se está necesitando de los servicios de un médico es en la comunidad Gustavo Díaz Ordaz, en Salvador Alvarado, pues debido el agua que llega de las tuberías a los cantones sale sucia, lo que ha traído broncas de salud en varias personas, más que nada en la piel, pues con esa agua se bañan, porque no hay más. Si te interesa la chamba, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al fon (673) 732 06 29, mientras le dan solución al problema.

> Clases en el calorón

En la escuela primaria Renato Vega, en Mazatlán, las condiciones pa recibir clases no son las adecuadas. Los 600 alumnos de ambos turnos tienen que soportar las altas temperaturas debido a que los aparatos de aire acondicionado y los abanicos no funcionan por la falta de energía eléctrica. Los papás decidieron ya no llevar a sus hijos por temor a que sufran de deshidratación, y los maestros redujeron las horas clases. Ante esto, profes y padres de familia de esta primaria hacen un llamado al titular de la Sepyc en el estado, Juan Alfonso Mejía López, pa que se dé una vuelta por la escuela. Si no se presenta, no dudarán en marcarle al (667) 846 42 00, pa insistirle en que solucione pronto el problema.