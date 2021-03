Exigen pagos maestros de telebachillerato

Quienes se manifestaron para exigir pagos en la explanada del Palacio de Gobierno en Culiacán fueron los maestros de telebachillerato comunitario, pues ya van para cinco quincenas sin tener respuesta de la autoridades. Los afectados mencionaron que no es la primera vez que viven dicha situación. Añadieron que para este 15 de marzo serán ya cinco quincenas que no se les refleja el pago y lo único que les dicen es que no ha llegado el recurso de la federación, pero no hay información alguna por parte de las autoridades. Ante la problemática, los docentes le hacen el llamado al gobernador Quirino Ordaz Coppel para que los apoye de inmediato. Si usted es parte de los maestros afectados y busca resultados favorables llame al “fon” (667) 7587000.

>¿Estás sin chamba?

La dirección de Ecología en Guasave busca raza que tenga motocicleta o bici propia, que tenga disponibilidad de horario y que sepa redactar informes, esto para que se la lleve deambulando por todo el municipio y detecte los basureros clandestinos para que pase el reporte y se proceda a limpiarlos, pues las quejas por este tipo de situaciones abundan y tal parece que el personal que se tiene no es suficiente para dar con ellos. Si te interesa comunícate al 872 15 36, directamente con Melquiades Ahumada, chaca del departamento.

>Urgen muros de contención

Se solicitan muros de contención que sean grandes y muy resistentes para colocarlos en las orillas de la avenida Matamoros, en Guamúchil, más que nada en las noches, y de esta manera evitar que se hagan desmanes como el ocurrido el pasado fin de semana, donde un vehículo, al parecer echando ceritos, derribó una parte de la cerca perimetral del Museo a Pedro Infante. Si sabes dónde conseguir unos muros resistentes, márcale al director de Seguridad Pública, Juan Carlos Barraza, al teléfono 673 732 39 30.

>Se echan la bolita

La raza quiere ver quién le puede quitar la bolita a los del Módulo de Riego Pascola y a la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) pa’ que ya se pongan sosiegos de una vez por todas y le metan la carne al asador pa’ limpiar el cochinero de dren que pasa por la comarca, el Jeyme, y es que los vecinos alegan que así se la llevan: la responsabilidad es del módulo, y los del módulo, ‘no, es de la Japama’... ¡Ya por favor! Hay que agarrar el rollo, que mientras ellos juegan, los vecinos sufren por el montón de alimañas que se anidan en el lugar y entran a sus casas. Oiga, háblele a don Hernán Medina, al 6688120404, pa’ que se ponga de acuerdo con su par del módulo y ver si entre los dos arreglan el asunto ese, ¡arre!

>Chamba para ‘polis’

La Secretaría de Seguridad Pública anda en busca de raza que le quiera entrar a la Poli municipal, pos con los agentes activos no dan abasto pa’ vigilar todo el puerto, tanto así que, según vecinos de Pradera Dorada, los amantes de lo ajeno ya los traen fritos y de los azules ni sus luces. Para recompensar ese fallo, los municipales se comprometieron a dar rondines por el fraccionamiento cada dos horas, pero pa cumplirles necesitan que mucha raza se sume a las filas de la chota. A quien le interese el jale, favor de comunicarse al 669 984 1087, con Juan Ramón Alfaro Gaxiola, encargado de despacho.