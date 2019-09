Exigen solución a broncas por inundaciones

Quienes piden auxilio y soluciones definitivas a las autoridades de Gobierno municipal y estatal son la raza de la colonia Infonavit Humaya, ya que además de inundarse en cada temporada de lluvias, ahora temen que se les colapse las viviendas, esto al presentarse un socavón sobre una banqueta de la calle Lombardo Toledano, los vecinos piden al gobernador Quirino Ordaz Coppel y al alcalde Jesús Estrada Ferreiro apoyo para que se resguarde la seguridad de las familias que han resultado víctimas de las constantes lluvias de los fenómenos naturales. Si usted ha resultado víctima de una bronca similar favor de llamar al “fon” (667) 7169 7656.

> A evitar accidentes viales

Se solicitan unos ‘viene viene’ para que estén al pendiente de los carros que suben a la carretera por la calle del Coloso del Dique, en el Infonavit Jobori, en Guamúchil, pues a veces es necesario, ya que muchos automovilistas no alcanzan a ver si viene carro por la carretera cuando van de subida debido a lo empinada que quedó con la ampliación que le hicieron hace algunos años. Si te interesa la chamba, échale una llamadita al presidente de Salvador Alvarado, Carlo Mario Ortiz, al 673 732 06 38, mientras buscan cómo solucionar el problema y tener contentos a los conductores.

>¿Y el dire del deporte en Ahome?

Urge que se aparezca por algún lado el Eugenio Derbez caracterizado como su personaje Hans Pujenhaimer, el de ¡que alguien me explique!, pa’ que se vaya al Instituto Municipal del Deporte en Ahome (IMDA) y lance su griterío con su ya tan conocida pregunta pa’ ver quién la responde, y es que primero fue el estadio de fut Juan Navarro Escoto y ahora el del Centenario, donde hay jaloneos por la administración del lugar, cuando lo ideal sería sumar y no restar en este renglón pa’ beneficio de todo el semillero de deportistas que da la región no nada más al estado, sino al mundo entero. Ahí si puede y sabe dónde anda el Hans, por fa échele el fonazo al chaca del IMDA, Felipe Juárez Soto, al (668) 815 1988 pa’ que esté enterado.

> ¡Histórico!

Los desplazados por la violencia en la zona sur del estado ganaron una batalla. El Gobierno del Estado adquirió un terreno para construir 250 acciones de vivienda. Con esto, la raza que dejó sus hogares debido a la inseguridad en lo altos de Concordia y Mazatlán tendrán la opción de volver a iniciar una nueva vida, sin temor a sufrir alguna agresión. El secretario de desarrollo Social, Ricardo Madrid Pérez hizo el anuncio y lo calificó como un hecho histórico, por ello no tarda en lanzar la convocatoria para que la gente que busque trabajo se apunte para construir este nuevo asentamiento en el puerto. Quien le interese la chamba puede preguntar por Madrid al teléfono (667) 714 6220.

> A rehabilitar parques

La dirección de Sedeson municipal en Guasave estará realizando una colecta con toda la raza del municipio para poder entrarle a la rehabilitación de los parques coloniales, pues con eso de que Sinaloa quedó fuera del presupuesto de este año, no ha llegado ningún billullo para rescatar dichos espacios que están bien amolados. Si te interesa realizar un donativo, puedes echarle la llamada al mero mero, Gerardo Peñuelas, al teléfono (687) 871 87 88, para que se envíe a alguien a recogerlo.