Exigen solución por miedo a inundación

Las autoridades de la ciudad de Culiacán tienen mucho trabajo por hacer, pues los vecinos del sector Santa Fe le piden al encargado de Servicios y Obras Públicas, Rodolfo Audelo Avilés, que acuda a la calzada Ecuador, que topa con el bulevar Santa Fe, ya que está totalmente destrozada por el canal que cruza por ahí, donde las lluvias pasadas dejaron múltiples afectaciones. Por ello, los habitantes de la zona exigen que se atienda el caso, ya que temen inundarse. Si usted está pasando por la misma situación y quiere realizar su denuncia, insista al fon (667) 758 01 01, pa que lo atiendan a como dé lugar.

> No les llega el turno

Vecinos de la colonia 75 en la ciudad de Los Mochis quieren ver cómo se hace pa brincarse una fila y que los atiendan antes que a los que llegaron primero, porque alegan que así mero les pasó con la pavimentación de sus calles, pues a ellos no los atendieron pero sí a los de la colonia Santa Alicia, la cual se fundó mucho después, pero ya tiene todas sus vialidades encementadas. Mientras tanto, ellos nomás no tienen nada, y siguen sufriendo por los lodazales en época de lluvias y la polvareda el resto del año. Ahí si puede, échele el fonazo al chaca de Obras Públicas, José Carlos Grandío Navarro, al (668) 816 50 06, pa ver si el Ayuntamiento se pone la del Puebla con ellos y les hace justicia con la pavimentada de sus calles, ¿arre?

> Colecta luminosa

La dirección de Servicios Públicos en Guasave invita a la sociedad en general a sumarse a la colecta de velas, veladoras y cerillos, sin importar que están usados, mientras funcionen. Esto pa colocarlos en el bulevar Central, en donde se tienen fallas con el alumbrado público y queda todo a oscuras, sobre todo frente al Panteón Municipal. Si te interesa sumarte, échale la llamada a Rolando Gálvez, al teléfono (687) 871 87 00, pa que te comuniquen a su extensión.

> Se les va el rollo

Urgen unas pastillitas pa la memoria a ver si así se acuerdan en el área de Obras Públicas de Salvador Alvarado de darse una vuelta por las calles sin pavimentar en la colonia Cuauhtémoc, en la ciudad de Guamúchil, pues aunque ya realizaron trabajos de revestimiento sobre la calle Salvador Alvarado, dejaron mucha piedra, y eso hace que los automovilistas no circulen tranquilos. Si sabes dónde conseguir las pastillas, márcale al mero mero del área, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> Negociazo

La venta de agua en garrafones se ha convertido en el negocio más redituable en Concordia debido a las continuas suspensiones del servicio por parte de la Jumapac. Y es que, cada que llueve, hay cortes de energía y los pozos abastecedores se detienen. Así que, si está pensando en poner un buen negocio en ese municipio, vaya pidiendo los permisos al alcalde Felipe Garzón. Aquí le dejamos el fon (694) 968 00 02, pa que le marque.