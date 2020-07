Fallas en alumbrado público causan terror

Quienes piden más vigilancia en el sector son los habitantes del fraccionamiento Lomas de San Isidro en Culiacán, a causa de que las fallas en el alumbrado público son muy constantes y, pese las denuncias, las autoridades no hacen nada por solucionar la bronca. Los afectados mencionan que ante esta situación se registran asaltos y robos, por ello le hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública de la capital, Óscar Guinto Marmolejo, para que les eche la mano. Si usted es de los que resulta afectado y quiere denunciar el daño, llame al “ fon” (667) 758 7400.

> Construcción de manicomio

Este mensaje dicen que va directo pa’ la alcaldesa del municipio de El Fuerte, Nubia Ramos Carbajal, y es que vaya haciendo un manicomio por allá por el lado del ejido Taxtes pa’ tratar a toda la gente de la comarca, y es que alegan que ya se están volviendo locos de tanto mosco que hay, que no pueden estar ni un minuto afuera de sus cantones porque se los surten estos animales, pero lo peor es que hay quienes no tienen tela de mosquitero y adentro y afuera de sus casas es la misma: acaban todos chupados, y esto no es de Dios, oiga. Ahí cuando pueda, y si es pronto mejor, háblele a la alcaldesa al (698) 8930320, Ext. 205, pa’ una de dos: o que vaya viendo los planos de un edificio de estos o que mande las trocas fumigadoras pa’ que tan siquiera les baje un rato el mosquerío, ¡arre!

> Ni las luces del carro de la basura

Se busca una troca doble rodado para que se esté dando sus vueltas por la comunidad de Cerro Bola, en Salvador Alvarado, para que recoja la basura de los vecinos y la lleve a tirar, ya que la raza dice que el camión de la basura no entra por esos rumbos y ellos tienen que buscar la manera de deshacerse de ella, por lo que la amontonan y la tiran o en otros casos la queman. Si tienes una troca y quieres ayudar, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto, al teléfono (673) 732 06 38.

> Gánate unos pesitos

El Instituto Municipal de Protección Civil en Guasave busca raza que por la pandemia no esté chambeando y le urja ganarse una buena lanita para solventar los gastos de la casa. Lo que tienen que hacer es mantener el orden afuera de las instituciones bancarias, pues tal parece que no funcionan los métodos implementados por el personal y urge que se eviten aglomeraciones. Si les interesa el trabajo, solo tienen que echarle el grito al mero mero, Francisco Soto, al teléfono: (687) 871 87 19.

> ¡Urgen flotadores!

Si usted sabe de un negocio que venda flotadores, por favor dígale que se jale a las oficinas de Protección Civil en Mazatlán. El director, Eloy Ruiz Gastélum, va necesitar repartir esos implementos entre los vecinos del Centro Histórico de Mazatlán, pues se demostró que la inversión de 70 millones de pesos en la ampliación del dren pluvial de la calle Rooselvelt no funcionó. Las últimas dos lluvias anegaron las calles del viejo casco y generaron temor entre los habitantes de la zona. Aquí le dejamos el teléfono por si se anima: (699) 9843089.