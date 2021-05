Fallas en el alumbrado público e inseguridad

Quienes piden más vigilancia por el sector son los habitantes del fraccionamiento Cumbres del Sur, en Culiacán, ante las fallas de alumbrado público y pese las denuncias ante las autoridades no hacen nada por solucionar la bronca de inseguridad, los afectados mencionaron que esta situación causa que ocurran asaltos y robos lo cual ha generado pánico a los mismos, por ello le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, para que les eche la mano y de alguna manera les dé una solución definitiva al problema que están viviendo desde hace varios meses y hasta solicitan al chaca de Seguridad Pública de culichi, Óscar Guinto Marmolejo. Todos los afectados pongan las denuncia al “ fon” (667) 785 0101.

> No más chiquillos chambeando

La dirección del Trabajo y Previsión Social en Ahome necesita un paro: que le echen la mano pa’ que den el pitazo cuando anden menores de edad en los camiones rumbo a los campos agrícolas, porque aunque en la última revisión que hicieron no detectaron a nadie, van a seguir bien atentos en este rollo pa’ que no se violenten los derechos de los niños de no chambear a tan tierna edad. Ahí sí puede y quiere hacer la balona, por fa, échele el fonazo al chaca de la dependencia en el norte, Gabriel Olivas Bracamontes, al “fon” 668 8170847 pa’ que se pongan de “acordeón” en este asunto que a todos interesa, ¡arre!

> Estampitas y veladoras

Estampitas y veladoras. ¡¡Señoraaas y señoreees!! Si usted es de los que venden estampitas religiosas, los chacas de la Japasa y Jmapam , Manuel Beltrán y Héctor Prado, respectivamente, los andan buscando con desesperación porque ya viene la temporada de estiaje y pese a todos los esfuerzo realizados para poder buscar agua y evitar que la crudeza del estiaje golpee de manera directa nomas no hayan qué hacer y lo único que les queda es pedirle a los santos. Si tiene una de estas estampitas llámele al “fon” 673 735 0831 y ofrézcales esta ayuda divina.

> Lanzan denuncia

Ya son muy insistentes los llamados de atención de algunos candidatos a la alcaldía de Guasave, que están señalando directamente que varios regidores andan metidos de lleno en las campañas políticas a cualquier hora del día, cuando se supone desde Oficialía Mayor se les hizo llegar un documento donde se les pide se abstengan de eso para no ser sancionados. Habrá que marcar el teléfono 687 871 8707 para ver si el oficial mayor, Jorge Hernández Escobedo, ya anda investigando esos señalamientos, pues él es quien está encargado de que ese documento se respete, prueba de ello es que tres gentes ya fueran despedidas por esa razón y otras se fueron por su propia voluntad cuando empezaron a indagar sobre ellos.

> Urge armar una vaquita

El H.Ayuntamiento de Escuinapa anda en busca de raza de buen corazón que le quiera entrar a la coperacha, pa’ armar una vaquita y así comprar carros nuevos pa’ la recolección de basura, pos los que tienen actualmente nomás ya no dan una, tanto así que llevan días sin que se haga el recorrido pa’ levantar la basura en las colonias, quien se quiera sumar a la noble labor de quitar las pestes y focos de infección en el municipio sureño, favor de comunicarse al teléfono 695 953 0019, con director de Obras y Servicios Públicos, José Ríos Rodríguez.