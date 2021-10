Fallas en el alumbrado público en Las Cucas

Quienes manifestaron temer salir a la calle al oscurecer por la falla del servicio de alumbrado público son los vecinos de la colonia Las Cucas, en Culiacán, por lo que le hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública municipal, Mauricio García Rodríguez, para que les den una solución a la bronca y mandar rondines de patrullaje en el sector. Si usted también vive situaciones de inseguridad o tiene otro problema de servicio público, llame al fon (667) 785 0101.

> ¿Estás sin trabajo?

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “Químico” Benítez Torres, ya anunció que para iniciar su nueva administración el 1 de noviembre, cambiará cinco titulares de direcciones y dependencias. Así que si usted anda sin chamba y es bueno para eso del servicio público, pues más le vale que le eche una llamada. Aquí le dejamos su teléfono: 669 915-8000, para que le eche la llamada y con buena suerte y sea unos de los próximos funcionarios del puerto.

> Atención raza emprendedora

La raza de Las Tahonas, Mocorito, anda buscando gente que le sepa a la piloteada y la construcción de pistas de aterrizaje, porque traen un emprendimiento en mente, dicen que van a conseguir una avioneta para usarla como medio de transporte para todo aquel que quiera visitar el rancho o salir a dar el rol, ya que por vía terrestre es casi imposible con lo malo que está el camino. Ya ni se quejan porque no reciben respuesta, batallan todo el año con lo mismo, por lo que no les quedó de otra que buscar la forma de arreglar el problema por su cuenta, así nació la brillante idea de buscar gente con aptitudes de piloto y arquitectura, y pa no molestar al mero mero ellos harán la chamba solos, nomás si a usted le interesa el puesto, busque al director de Obras de Mocorito, Fernando Nájar, al fon 673 115 0227 y llévele su currículum pa que le dé chanza de trabajar en el proyecto.

> Urge médico gastroenterólogo

La Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome anda buscando un buen médico, que cobre barato pero dé buenos diagnósticos, pa revisar a todos los vecinos del Primer Andador Alcanfor en el Fovissste 2 afectados por una laguna de aguas negras, pues no han podido ir a reparar el drenaje colapsado. Esta bronca no es nueva, tienen años con esta situación que van, reparan y vuelve a colapsar. Ahí les encargan si sabe de un galeno con las tres b, pa que se reporte con el gerente de la paramunicipal, Hernán Medina, al fon 668 8120404, y se pongan de acuerdo cuándo empieza a consultar. ¡Urge!

> Se ponen a chambear

Y los que se pusieron las pilas fueron los de Obras y Servicios Públicos de Guasave al iniciar la rehabilitación de estas y mejoras en otras, como fue el caso de la comisaría de Gabriel Leyva Solano, donde ayer la maquinaria andaba en zumba, y es que es bueno que el dire Mauricio López Parra siga chambeando, porque está entre los funcionarios que se sirvieron con la cuchara grande para sindicalización al nuevo personal. Ahí si quiere que le haga el favor, márquele al fon 668 871 8702 a ver qué le dice.