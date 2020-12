Fallas en el alumbrado público en la 4 de Marzo

Quienes manifestaron tener broncas en el servicio de alumbrado público desde hace meses son los vecinos de la colonia 4 de Marzo en Culiacán, por lo que le hacen un llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, esto para que les den solución inmediata ya que desde hace varios meses están viviendo una situación complicada por la falta de iluminación en las calles. Los afectados indicaron que ya tienen miedo de salir de sus casas al oscurecer, ya que de eso se aprovechan los pillos para cometer sus fechorías, además que ayer ocurrió un apagón por un tiempo que los dejó sin servicio de energía eléctrica. Si eres parte de los habitantes que viven esta problemática y quieres denunciar, llama al “fon” (667) 785 0101.

>A poner en cintura a la raza

La Dirección de Tránsito Municipal en Guasave busca con urgencia personal que sepa planificar e idear campañas que en verdad funcionen para que la gente respete las señales viales, así como las velocidades permitidas de acuerdo a cada zona, y así evitar al máximo los accidentes tanto de vehículos como de motos, pues con eso de que tanto la Cruz Roja como el Hospital General coincidieron en que los percances de motos van a la alza, es necesario activarse. Quien crea poder con el nada fácil paquete, favor de echarle la llamada al chaca de la corporación, Rigoberto Camacho, que ya no sabe qué hacer pa’ que las estadísticas bajen, o echar la llamada al “fon” 687 872 1818.

>¡Atención, raza!

El director de Servicios Públicos Municipales de Ahome, Iván Gálvez Meza, anda en busca de gente chambeadora y que no reniegue de la oportunidad de tener chamba para que le entre a la limpieza de lotes baldíos en Las Canteras, pues la raza de esos rumbos ya no sabe qué hacer y al parecer no hay gente que haga la chamba, pues por más solicitudes que hacen al Ayuntamiento, nadie les responde. Si alguien está dispuesto a chambear, favor de llamarle directamente al funcionario al teléfono de su oficina: (668) 816 4009.

>Urge un calmante para alcalde mazatleco

Al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “el Químico” Benítez, le urge un calmante. Ya van dos veces que se le cita a la Ciudad de México para definir si es él u otro político el candidato de Morena al gobierno de Sinaloa, y las dos veces se ha cancelado. Ahora se sabe que es hasta enero cuando el Consejo Ejecutivo Nacional decidirá. Eso lo mantiene con los nervios de punta. Si alguien sabe de un té o calmante efectivo, por favor llámele para que se lo recomienden: 669 915 8000.

>Buscan cajas fuertes

Urgen unas cajas fuertes para la raza de la comunidad de La Esperanza, en el municipio de Angostura, para que así puedan guardar todas sus pertenencias, ya que no andan a gusto porque aseguran que no pueden dejar nada mal puesto porque rápidamente vuela, incluso si son cosas pequeñas o que no tienen valor como prendas de vestir, por lo que piden que se refuerce la vigilancia por esos rumbos. Si sabes dónde conseguir las cajas, márcale al director de Seguridad Pública, Sergio Lagunes, al teléfono 697 734 00 33.