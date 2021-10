Fallas en el alumbrado público en la Agustina

Quienes manifestaron tener broncas en el servicio de alumbrado público desde hace meses son los vecinos de la colonia Agustina Ramírez, en Culiacán, por lo que le hacen un llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos, Manuel Ochoa Salazar, para que le den solución inmediata, ya que viven una situación complicada por la falta de iluminación en la zona. Los afectados indicaron que ya tienen miedo de salir de sus casas al oscurecer por temor a ser víctima de la delincuencia. Afectados, pongan la queja al “fon” (667) 785-0101.

> Urge armar una ‘vaquita’

La raza está realizando una ‘vaquita’ para comprarle unas gafas de aumento al comandante de Tránsito, Jorge Samuel Alvarado Ilustre, ya que dice que aún no ha visto la nube de motociclistas que invade el malecón de la zona turística durante la noche para realizar exhibicionismo y acrobacias que ponen en riesgo la vida del propio conductor y de terceras personas. En entrevista con los reporteros, dijo que no le ha tocado ver a los jóvenes intrépidos circular por la franja turística, pese a que hay videos en redes sociales de la conducta extrema de esos muchachos. Por ello, le quieren obsequiar un par de lentes al comandante para que logre ver de lejos y ponga mano dura a los osados motociclistas. Quien guste cooperar para la causa, puede llamar al fon 669-992-0142 para pasar por su cooperación.

> ¿No tienes chamba?

Donde urge encontrar raza chambeadora y que sea eficiente en la talacha, es en la ciudad de Guamúchil, para ver si está dispuesta a echarle la mano al personal del Ayuntamiento para agilizar el trabajo de limpieza en los panteones, pues, según se dice, a como ven las cosas, no van a tener 100 por ciento limpio el panteón viejo para este 1 y 2 de noviembre debido a la gran cantidad de basura y escombros que hay acumulados, y eso que los trabajos de limpieza los comenzaron con suficiente anticipación. Si sabes de alguien que quiera ayudar, márcale al mero mero de Obras Públicas, Hugo Soto Mata, al teléfono: 673-732-0638.

> ¡Pican, pican los mosquitos!

Vecinos del ejido Leyva Solano, del municipio de Ahome, andan atrás de trapos de buen tamaño pa espantarse el montón de moscos que parece que les avientan a carruchadas y que, de a tiro, ya no soportan porque no hay parte del cuerpo que no se lo hayan surtido los animales. Dicen que lo que los trae lázaros ahorita es la preocupación de que les pasen las enfermedades del dengue, zika o chikunguña, con consecuencias incluso mortales. Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al chaca de la Jurisdicción Sanitaria número 1, Omar Corrales, al 668-812-3235, pa que, de favor, les consiga los trapos pa sacudirse el mosquerío en lo que les pasa el reporte a los de vectores pa que vayan y den una buena fumigada, ¡arre!

> ¡Atención, raza!

Se necesita una brigada de trabajadores, al menos 20, que le entiendan a eso de la fumigación, para que durante el último día de la Administración fumiguen contra el mosquito en las comunidades en las que se han quejado bastante por ese problema y dejar así un buen sabor de boca. Si te interesa, tienes que comunicarte de inmediato a la Dirección de Salud Municipal en Guasave, con Sergio García, al teléfono 687-871-8706, para que se te contemple, pues la chamba es solo por un día, pero será bien pagada y se te dará el transporte.