Fallas en la recolección de basura en Villa Bonita

Quienes manifestaron estar cansados de la falla constante en el servicio de recolección de basura son los vecinos del fraccionamiento Villa Bonita en Culiacán y piden al gerente de servicios y obras municipales, Manuel Ochoa Salazar, que les brinde la atención necesaria para que se solucione la bronca que ocurre desde hace tres semanas. Los afectados indicaron que tan grave es el problema que se generan montones de basura por las calles del lugar, misma que es esparcida por los animales. Si usted es de la raza afectada y padece de una situación similar, llame al fon (667) 785 0101.

> Todo se queda en promesas

En el ejido Chihuahuita buscan que les cambien el nombre a ejido Chihuahua, así a secas, pa ver si así sí los toman en serio, como grandes y no como un pueblo en diminutivo, porque de plano que las autoridades y quien se pare por ahí se la lleva prometiéndoles que ahora sí las calles van a estar pavimentadas, al cien, pa que anden a gusto en sus trocas y también en dos patines pa hacer sus mandados, pero la verdad que todo se queda en eso, en promesas, y ya están cansados de este rollo. Ahí si alguien puede, échele el fonazo a la chaca del municipio, Socorro Calderón, al 668 816 4002 pa ver si es necesario que les cambien el nombre al ejido o si con toda la investidura que trae podrá hacer algo por este rincón de El Carrizo, ¿podrá?

> ¡Agua!

Urgen unas pipas que estén disponibles por las tardes para llevarlas a repartir agua en la colonia Militar, en Guamúchil, donde los vecinos dicen que ya en la segunda mitad del día no cuentan con el vital líquido en sus hogares, por lo que piden que se vea cómo puede mejorar el servicio, pues quienes no tienen en qué almacenar agua o se les pasa la hora, no se abastecen y se quedar mirando lejos. Si sabes dónde conseguir las pipas, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al 673 732 02 29.

> Urgen aromatizantes

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mazatlán anda comprando aromatizantes pa regalar por toda la ciudad pa cubrir los malos olores que causan las aguas negras que salen de las alcantarillas que no han tenido chance de arreglar, o las que no dejan bien compuestas, especialmente los de la colonia Genaro Estrada y Pradera Dorada, que tardan más en darles una manita de gato que en volver a desbordarse. Quienes quieran ganarse una buena lana y vender sus productos de una favor de comunicarse al 669 915 70 00, con Luis Gerardo Núñez Gutiérrez, el chaca de la Jumapam.

> Chamba para eléctricos

La dirección de Servicios Público en Guasave busca gente que le entienda a eso de la eléctrica, no importa si no tienen profesión, mientras los trabajos sean efectivo; lo que tienen que hacer es rehabilitar el alumbrado público que todavía no ha sido reparado para que las denuncias disminuyan aunque sea un poco. Se te proporcionarán las herramientas que requieras y el equipo de protección adecuado, además de que se tendrán en disposición las grúas de la dirección. Si te interesa solo comunícate con Rolando Gálvez, el mero mero de la dirección, al teléfono 872 24 52.