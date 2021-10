Fallas en servicios públicos en Zona Dorada

Las fallas de los servicios públicos sigue siendo una bronca para la raza del fraccionamiento Zona Dorada en Culiacán, quienes señalaron que además de los constantes conflictos por la falta de iluminación en el sector, los parques se encuentran olvidados por las autoridades al no darles ningún tipo de mantenimiento desde hace meses, por lo que le hacen el llamado al gerente de obras de servicios públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, para que atienda la problemática que viven y les de una solución inmediata. Si usted es de las personas que se ha visto afectada por la situación que se vive por la falla de servicios públicos en el sector de Zona Dorada y quiere denunciar, llame al fon 6677850101.

>¡Atención raza!

Si usted vive en Concordia y anda buscando la oportunidad de un pequeño negocio, llámele al alcalde, Jesús Trinidad Osuna. El ya dos veces alcalde está por terminar su periodo de gobierno y está cerrando su administración con proyectos turísticos como el corredor cultural en Copala. Ahí los fines de semana se reúnen comerciantes y artesanos para vender productos. Aquí le dejamos su teléfono por si se anima: 6949680002.

>¿Estás sin chamba?

Urge raza con experiencia en logística para que se arme una ruta por las colonias de la ciudad de Guamúchil y que esta sea el camino que recorran los elementos de la Policía Ecológica de la Dirección de Seguridad Pública de Salvador Alvarado, y es que en algunas zonas la principal queja de los vecinos es que hay gente que no da tregua con la quema de basura y maleza, tanto en la mañana como en la tarde, mientras que hasta ahora no ha existido ni siquiera un jaloncito de orejas para ellos. Si sabes de alguien que pueda trazar la ruta, échele una llamadita al director de Seguridad Pública, Juan Carlos Barraza, al 6737323930, pa que mande una patrulla y se pueda meter en cintura a esa raza.

>Drenajes tapados

¿Quieren nadar de a muertito estos últimos días los de la Japama o qué?, esa pregunta se están haciendo los vecinos del ejido El Atún y la colonia Hidráulica, en la sindicatura de Higuera de Zaragoza del municipio de Ahome, y es que dicen que tienen como cinco meses reportando unos drenajes tapados que luego no atienden, pero lo peor es que han ido los últimos días y ¡ni les levantan la queja que porque ya no reciben reportes!. Está bien que ya quedan cinco días de esta administración, pero en lugar de cerrar a tambor batiente parece que ya se echaron la cola al hombro y nomás están esperando la salida pa correr, ¡como plebes esperando el recreo, pues!. Ahí le encargan los de la Higuera que porfa, le eche el fonazo al chaca de la Japama, Hernán Medina, al 6688120404, pa que aclare la duda no solo a los vecinos de aquellos lados, sino a todo Ahome, porque a todos los les dicen lo mismo, ¡o no!

>Urge mejorar la imagen de calles

Urge raza que sepa de ilusiones ópticas y ese tipo de cosas, para que se aviente el jale durante los últimos días de esta administración, y mejorar la imagen de las calles de la ciudad, sobre todo de aquellas en las que el flamante programa de bacheo parece haber sido insuficiente o bien de plano ni llegó, pues son muchas las vialidades que siguen pal arrastre, pese a que el Gobierno municipal de Guasave presumió una fuerte inversión para eso. Si te interesa el trabajo comunícate con Mauricio López Parra, chaca de Obras y Servicios Públicos, al teléfono 6878718708.