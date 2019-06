Faltan camiones pa recoger la basura

Donde sigue el caos por el servicio de recolección de basura es en el Ayuntamiento de Culiacán, ya que en distintos sectores de la ciudad se siguen manifestando los vecinos por el mal servicio. El subgerente de esta área, Audelo Avilez, necesita de apoyo pa poder brindar el servicio, ya que se necesita de un préstamo pa comprar más camiones de basura. Si usted sabe de algún prestamista o se dedica al negocio, contacte al subgerente pa brindarle el servicio al fon (667) 758 01 01.

> ¡Guardias!

Los que andan en busca de unos guardias como los que aparecen en el comercial de unas famosas galletas son los directores de los planteles escolares del municipio de Ahome, pues temen que otra vez les roben los aires acondicionados, y que cuando regresen de vacaciones ya no tengan estos vitales aparatos, como sucedió el año pasado. Si usted sabe en dónde encontrar de esos fulanos que aparecen con solo gritar: “¡guardias!”, échele un fonazo al dire de Seguridad Pública del municipio de Ahome, Carlos Rodríguez Ponce, al (668) 815 27 36.

> Propietarios irresponsables

La dirección de Ecología en Guasave está buscando raza con moto propia pa que se aviente el jale de echarse unos rondines y detecte los solares baldíos de las colonias Bugambilias, Doctores y Guasave 2000, pa dar con los propietarios y exigirles que los limpien, pues la raza está molesta por el foco de infección que representan. Si te interesa la chamba, échale la llamada al mero mero, Felipe Ruiz, al teléfono (687) 872 15 36.

> Que no se salgan del huacal

Se solicitan supervisores que tengan tiempo libre suficiente pa mantener vigilados a los chavalos beneficiados con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro en el municipio de Angostura, pues según el regidor morenista José Luis Beltrán Astorga, muchos de ellos hacen trampa y no cumplen con asistir con su tutor y no llevan a cabo lo establecido en el programa. Si te interesa la chamba, échale un fonazo al regidor al (697) 734 00 40.

> Urge desinfectar

El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, está buscando un proveedor de productos de limpieza porque contempla darle una buena tallada a la carpa Olivera, pues actualmente esta alberca, que se llena con el agua de mar, no tiene baños, y la raza hace sus necesidades entre las piedras, lo que genera un mal olor, sobre todo en estos días calurosos. No hay que olvidar que, el pasado 19 de abril, el alcalde clausuró los baños de ese lugar porque estaban muy sucios, sin embargo, la gente sigue acudiendo y haciendo del uno ¡y del dos! en donde le viene en gana. Si alguien vende este tipo de desinfectantes, háblele al Químico al (669) 915 80 00 pa que se ponga a chambear y evite enfermedades en los bañistas.