Fiestas decembrinas dejan la ciudad hecha un basurero

Desde el pasado 24 de diciembre el servicio de recolección de basura ha sido deficiente en el municipio de Culiacán. Esto debido a que la mayoría del personal de Servicios Públicos se encuentra en periodo vacacional, y, aunado a esto, el día 25 fue inhábil. Lo mismo ocurrió el día primero de enero, durante el cual solo se recogieron los desechos en el primer cuadro de la ciudad. Ante esto, la mayoría de las colonias de la ciudad lucen sucias y llenas de basura regada por las banquetas y la calle. Si usted tiene el mismo problema, llame al fon (667) 715 9263, pa que el alcalde Jesús Estrada Ferreiro ponga a trabajar a los encargados del área de Aseo y Limpia.

> Queja con Santa

Hay raza en Los Mochis que quiere ver cómo le puede hacer pa meter una queja masiva dirigida a Santa Claus, porque de plano que no les cumplió la petición que le hicieron de que, pa’l amanecer del 25 de diciembre, estuvieran tapados todos los hoyos que hay en las calles de la ciudad, y no es de Dios que no les haya cumplido, pues alegan que siempre se portaron al tiro. Ahí si puede y sabe a dónde puede uno mandar la carta a Santa, porfa, échele el fonazo al chaca de Obras Públicas municipales, José Carlos Grandío Serrano, al (668) 816 5006, pa ver si él también firma el documento, o si le pasa el tip al hombre del saco rojo pa salir con una buena excusa, ¿arre?

> Conductores necios

La dirección de Tránsito Municipal en Guasave está buscando gente capacitada pa dar conferencias y talleres, que logren de verdad motivar a los asistentes y, sobre todo, cambiarles el chip, pa ver si así la gente deja de estacionarse en doble fila, pues ni con los operativos Cero Tolerancia se han puesto las pilas. Si te interesa, échale la llamada a Manuel Blanco Moreno, director de la corporación, al teléfono (687) 872 1818.

> Vigilante del agua

Se busca alguien que tenga tiempo libre pa que se vaya a la comunidad de Álamo de los Montoya, en Salvador Alvarado, y se dedique a estar al pendiente del momento exacto en que haya agua potable en las tuberías y se arranque a avisar a la raza, pues los vecinos dicen que son pocas horas las que cuentan con el servicio. Y pa acabarla de amolar, el vital líquido llega sin presión a sus hogares. Si te interesa la labor, márcale al gerente de la Japasa, Manuel Beltrán, al (673) 732 0229.

> Mande su currículum

Si usted es profesionista con vocación de servicio público y conoce el municipio de Concordia, no haría nada mal en mandar su currículum al presidente Felipe Garzón. Y es que al alcalde ya le han renunciado dos personas como secretarios del Ayuntamiento. Hace unos días, el cargo fue asumido por Cleotilde Zamudio Velarde, y con base en los antecedentes, quién sabe cuántos meses o semanas durará en el cargo. Si se anima, aquí le dejamos el teléfono (694) 968 0002, pa que lo consideren.