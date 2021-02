Floristas temen bajas ventas este 14 de febrero

Quienes hacen el llamado de apoyo al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los floristas del mercado de las Flores, del Centro Histórico de la ciudad, ante rumores de tomar medidas y restringir ventas en comercios de la ciudad ante la aglomeración de personas para la fecha del Día del Amor y la Amistad. Los comerciantes piden la oportunidad de chambear tranquilos y con todas las medidas de sanidad, pues es el giro que mayormente se ha visto afectado ante la pandemia , ya que se han perdido de buen repunte de ventas en festividades canceladas. Si usted es parte de los afectados y quiere buscar un acercamiento con el presidente culichi para llegar a un acuerdo, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Chamba para plomeros

La Junta Municipal de Agua Potable y alcantarillado de Mazatlán anda en busca de un buen plomero que les de solución definitiva a un buen de coladeras que, por más que dizque las han arreglado, más tardan en meterles mano que en volver a brotar las aguas negras. Tal es el caso de la que se encuentra atrás del panteón en el fraccionamiento Pradera Dorada, lo que según vecinos ya les ha generado hasta enfermedades por la peste tan fuerte. Interesados, favor de comunicarse al 669-915-7000, con el gerente general de la Jumapam, Luis Gerardo Núñez Gutiérrez.

> Pleito por terreno

En la comuna ahomense, lo que de plano tienen que checar es qué onda con un terreno que está tomando la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pa hacer una subestación eléctrica, porque los vecinos alegan que nunca dieron el permiso pa que se instalara, que no firmaron nada y que, además, primero les dijeron que era pa una antena, que tampoco autorizarían, y ahora les salen que es pa una subestación. Y es que ya están ciscados, alegan, porque en el trienio del entonces alcalde Arturo Duarte, sin más ni más, les quitaron unas áreas verdes pa construir viviendas. Ahí le encargan, por fa, que le eche un fonazo de esos que aturden al chaca de la Administración, Manuel Guillermo Chapman Moreno, al 668-816-4002, pa que cheque el dato y ponga orden o qué, ¿va a dejar que pase lo mismo que con Duarte?

> ¡Cubetas baratas que venda!

Raza, si su changarro de venta de vasijas o cubetas se encuentra todo mosqueado por la falta de clientes, no se preocupe, el jefe de la Japasa, Manuel Beltrán Urías, tiene una oportunidad que no puede desaprovechar, y es que a veces el agua no alcanza a llegar a todas las casas de Valle Bonito, y lo único que se puede proponer es que la gente se prepare llenando hasta las cucharas cuando haya agua. Si le interesa ofrecer una buena promoción, échele un fonazo al 673-732-0781 y póngase de acuerdo cuándo les va a echar el chorrito de agua para que le caiga a la raza y salga bien preparada con su agüita para el día y ya no reniegue tanto.

> Fugas de agua

Se busca con desesperación un plomero de los buenos, que se pueda aventar el jale de aunque sea medio arreglar las múltiples fugas que se registran en el poniente de la ciudad, sobre todo en los fraccionamiento, pues al parecer la Jumapag no puede con el paquete. A decir de los vecinos, hacen el reporte, pero pasa mucho tiempo antes de que se solucione. Si te interesa la chamba, échale la llamada a la mera mera de la Junta, Nubia Puentes Llanos, al teléfono 687-871-1857.