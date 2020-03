Foco de infección por aguas negras

Quienes buscan del apoyo del alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, son los vecinos de la colonia Buena Vista, pues señalan que tienen varios años solicitando el apoyo a las autoridades ante las constantes problemáticas por aguas negras en la falta de un sistema de drenaje pluvial, por lo que cada vez más el daño crece. Los afectados señalan que viven bajo los focos de infección, por lo que piden que esta situación termine y se realice un proyecto donde las aguas que corren como arroyo tengan una fuente de tránsito menos dañino para la comunidad. Si usted es de las familia que resulta afectados por la situación y quiere denunciar o proponer una solución, llame al “fon” (667) 7850101.

> ¡Oportunidad laboral!

El Instituto Municipal de Protección Civil en Guasave busca raza que le entienda a la organización de operativos preventivos, que tenga experiencia en manejo de recursos, personal y de estrategias para que se aviente el jale del operativo de Semana Santa 2020 y no se tengan las fallas que se tuvieron el año pasado. Si te interesa la chamba puedes comunicarte con Francisco Soto, chaca del instituto, al teléfono (687) 871 87 00. Por el tiempo encima la contratación es inmediata, pues urge que se diseñe la estrategia a seguir para conseguir un saldo blanco en dicho periodo vacacional.

> Duro contra el dengue

La Secretaría de Salud en el estado intensificó su lucha contra el mosco del dengue. En los primeros dos meses del presente año se han detectado 41 casos, de los cuales, 8 son de Mazatlán. Por eso no han escatimado en la contratación de más personal que vaya a las colonias y fraccionamientos para que casa por casa lleve el mensaje de prevención a la ciudadanía. De acuerdo con el subsecretario de Salud, Víctor Hugo Sánchez, no se han presentado defunciones, pero tampoco piensa correr el riesgo. La gente en el sur del estado debe de abrirle las puertas de sus casas a los brigadistas y dejar que hagan su chamba, al igual que tener en cuenta las medidas preventivas. Si hay casos sospechosos de dengue en su barrio o abunda mucho el zancudo, no dude en hablar al 52 667 759 25 00 para que Víctor Sánchez mande a su personal.

> Al sordo hay que gritarle

Urgen unos altavoces para hacer la petición a las autoridades correspondientes para que les echen una mano a la raza de la colonia Cuauhtémoc, en Guamúchil, y le den una arregladita a unos terrenos por la avenida Escobedo, entre Lucio Blanco y Tezozómoc, donde muchos niños y jóvenes aprovechan para echar la reta de futbol y pues mientras uno está invadido por montones de tierra, el otro se va enmontando. Si sabes dónde conseguirlos, márcale al chaca de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38, pues dice la raza que ya les han pedido el paro y no han ido.

> Urgen exterminadores

La raza de la colonia Toledo Corro en Ahome anda en busca de unos buenos exterminadores para que liquide todo el animalerío que hay en los solares baldíos que desde hace mucho lo han reportado al municipio de Ahome, pero este nomás no hace caso a las solicitudes de los pobladores. Si usted sabe en dónde encontrar un buen exterminador que se lleve entre las colas hasta a las ratas de dos patas, favor de echarle el fonazo al dire de Servicios Públicos de Ahome, Iván Gálvez Meza, al (668) 8160409.