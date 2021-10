Fuga de aguas negras en la colonia El Barrio

Quienes exigen solución a fugas de aguas negras en los sistemas de drenaje son los habitantes de la colonia El Barrio en Culiacán, pues aseguran que cada época de lluvias mantienen problemas en el sistema de alcantarillado y los desastres por el líquido sucio salen a relucir, sobre todo afectando sus hogares, por lo que le hacen el llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que los apoye con el área de Servicios y Obras Públicas Municipales o Japac en resolver la problemática. Si usted es parte de los afectados por la deficiencia antes citada favor llamar al “fon” (667) 7850101.

>Llámele al alcalde mazatleco

Si usted es uno de los vecinos que habita en esas calles donde las obras de pavimentación no avanzan, mejor vaya llamando al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres. El munícipe está en la última etapa de su primera administración y en las próximas seis semanas, se supone, culminarán las obras públicas. Aquí le dejamos el teléfono de Benítez Torres, por si se anima: 669 915 8000.

>Se olvidan del Tamarindo

Tan popular que han hecho al Tamarindo en Guasave, un perro entrenado que acompaña a policías municipales a bordo de una patrulla, y mira que olvidarlo en el Centro Cultural el pasado viernes, como que no se extrañó el poli a cargo de la patrulla, al parecer estaba echándose un coyotito o muy ocupado porque no reaccionaba a indicaciones de otros agentes que hacían señas para que se diera cuenta. Ay tienen que le tuvieron que marcar al dire Martínez Catana para que se regresaran por el can. Si tiene algún producto pa quitar lo olvidadizo recomiéndeselo a la corporación al “fon” 687 872 1236.

>De mal en peor

La raza de El Valle, Mocorito, ya no hallan para dónde hacerse o de qué quejarse, porque apenas asimilan un problema les sale otro nuevo, y lo peor de todo es que no se atienden sus súplicas cuando piden apoyo a las autoridades. Primero, dicen que en cuestión de electricidad, pasan la mayor parte de sus días sin luz, incluso las noches, por otro lado, el alumbrado público, la mayoría de las lámparas no encienden, por lo que las calles permanecen oscuras, como en un cuento de terror. Y lo más grave es que en cada apagón o bajón de luz se suman los electrodomésticos que se descomponen, a ese paso que van, los pobres se quedarán sin nada, porque este problema es constante. La pobre raza ya ocupa una ayudadita, si quiere hacer una buena obra échele una llamadita a Luis Alberto Soto Valencia, superintendente de la CFE al teléfono 687 872 90 75 y mandarlo a El Valle para atender este viejo problema que atormenta a la raza de allá.

>Chamba para vigilantes

Urgen unos vigilantes pa que se den sus vueltas allá en el fraccionamiento Urbivilla del Rey, en la ciudad de Los Mochis, sobre todo en el día que es cuando aprovechan para saquear las casas. Los vecinos están con el temor de dejar solos sus cantones con tanta inseguridad que hay en estos tiempos. En un descuido las vacían los amantes de lo ajeno. Si usted le quiere entrar a la chamba échele un fonazo al chaca de Seguridad Pública, Carlos Rodríguez, al 66 815 2736 pa que se ponga a la orden y empiecen con los rondines por aquellos rumbos. ¡Urge!