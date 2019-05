Ganaderos harán foros pa dudas y propuestas

Donde crearán una nueva ley pa’l desarrollo ganadero en Sinaloa es en la Comisión de Asuntos Agropecuarios. Con la finalidad de dictaminar la iniciativa de ley, la Comisión, que preside el diputado Ocadio García Espinoza realizará diversos foros pa ayudar a los ganaderos del estado. En junio se contemplará la iniciativa de los foros a través de los cuales se obtendrán propuestas de los ganaderos y se tomarán en cuenta pa’la dictaminación de iniciativas. Si usted tiene duda o propuesta como ganadero, llámele al diputado pa más detalles al fon (667) 717 84 17.

> ¡Qué cochinero!

Urge un insecticida e instrumentos de limpieza pa la raza de los fraccionamientos La Joya, Romanillo, Prados del Sur y Mar de Cortés, en la ciudad de Los Mochis, en dónde tienen un cochinero de basura en sus parques y en los solares baldíos, por lo que temen que algún animal se les vaya a meter a sus casas por tanto monte que hay, y aunque ya han pegado de gritos en el cielo pa que los atienda Servicios Públicos, la raza de este departamento no acude al sector. Si usted sabe dónde encontrar lo solicitado, haga el favor de echarle el fonazo al dire del área, Iván Gálvez Meza, al (668) 816 40 09.

> Olvidó sus promesas

Se solicita una persona que tenga muy buena memoria pa que se encargue de recordarle a la alcaldesa del municipio de Sinaloa todo lo que ha prometido, pues los habitantes de varias comunidades reclaman que en campaña prometió arreglarles los caminos y las calles, y hasta el momento, a pesar de las manifestaciones y solicitudes, ni siquiera se les ha dado una manita de gato. Si te interesa el trabajo, échale la llamada a la mera mera del gobierno sinaloíta, María León, al teléfono (687) 875 01 91.

> Calles amoladísimas

Se buscan unos dompes pa acarrear varios viajes de tierra, nomás que no sea barrial, pa nivelar las calles de la colonia 5 de Febrero, en Guamúchil, ya que la raza teme que pueda registrarse un accidente o que sus naves se amuelen debido a que las tapas de las alcantarillas salen por encima del nivel del suelo. Si sabes dónde conseguir unos dompes y tierra, márcale al dire de Obras Públicas, Hugo Alberto Soto, al (673) 732 06 38.

> Hereda un deudón

El Ayuntamiento de Escuinapa está contratando abogados de los buenos, pues el municipio tendrá que desembolsar un millón 100 mil pesos de los impuestos de los escuinapenses. Y es que resulta que en la administración de Bonifacio Bustamante adquirieron un terreno pa crear la laguna de oxidación a un particular en 800 mil pesos, pero el Ayuntamiento no realizó el pago y el particular demandó, ganando ante la falta de una buena defensa. La deuda fue heredada a la administración de Hugo Enrique Moreno Guzmán, quien tampoco hizo caso y dejó que los intereses se engrosaran. El alcalde Soto no sabe que hacer, pues el municipio atraviesa por serios problemas económicos. Pa llevarle una asesoría al presidente municipal, pueden marcar al (695) 953 00 19.