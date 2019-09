Gobierno estatal tendrá que ajustar cuentas

Todos los municipios del estado tendrán que ajustar cuentas son, ya que el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, señaló que se requieren mil 500 millones de pesos para pagar sueldos, bonos y aguinaldos navideños. Y no solo los municipios, también las dependencias del Gobierno estatal. Por lo que si usted chambea para Gobierno del Estado o municipal, vaya haciéndose a la idea de que sus aguinaldos están en “veremos”, y haga un ajuste en su cartera. O, si desea ayudar al estado, llame al “fon” (667) 714-0244.

> ¿Eres damnificado?

¿Es usted uno de los damnificados por las lluvias y aún no recibe los apoyos que reparte el Gobierno de Mazatlán? Más vale que le eche una llamada a la presidenta del Sistema DIF Municipal, Gabriela Peña Chico. La primera dama de Mazatlán ha recorrido algunas colonias entregando camas y hasta estufas. Si aún no le llega algún apoyo, aquí le dejamos el teléfono para que le exponga su situación, y más en estos tiempos que al parecer las lluvias seguirán en el puerto: (669) 981-3216.

> Guías turísticas

Si anda urgido de trabajo porque no hay lana pa’ la papa, no se preocupe, la mera mera de Turismo en Salvador Alvarado, Herandy Castro, tiene un negociazo, como la calle Ferrocarril ya no levanta tanto el registro de visitas, ha cambiado su visión y ahora piensa buscar raza que le sirva de guía de turistas, pero para admirar los enormes cráteres que se han formado en las entradas de los callejones Badiraguato, Angostura y Cosalá. Si le interesa la chamba, péguele una llamadita al fon 673-732-0638 y póngase en contacto, que la chamba está buena.

> Calorón en primaria

Los padres de familia de la primaria de tiempo completo Alfonso Pellegrini, de San Miguel Zapotitlán, quieren echar la platicada con Huitzilopochtli, el dios del sol y la guerra pa’ nuestra gloriosa cultura azteca, pa’ que le baje al calorón de los últimos días porque de a tiro que los plebes y sus maestros parecen pollos rostizados nomás entran a los salones, con aquello de que no pueden prender los aires acondicionados porque se bota la pastilla por lo viejo e inservible del cableado eléctrico. Ahí si puede y sabe cómo contactar a Huitzilopochtli, pos échele el fonazo al chaca del Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa (Isife), Álvaro Ruelas Echave, al 667-712-7014 pa’ que vean por cuánto tiempo sería el acuerdo con la deidad, tomando en cuenta como pa’ cuándo les podría echar la mano el instituto con el cableado. ¡Arre!

> No hace presencia

Vaya que se trae todo un lío con la obra de un vado que le prometió al gobernador a vecinos del ejido Zapata, en Guasave, pues aunque se supone que el Gobierno municipal se encargaría de eso, la Dirección de Obras Públicas pretende hacer ahí otro trabajo, y la gente no se quiere dejar. Aquí lo que se ocupa es un detective que halle al titular de Obras Públicas, Mauricio López Parra, pues a pesar del lío no se ha parado por el ejido para ver el tema, pero para cualquier cosa le pueden marcar al teléfono (687) 101-6436, a ver si contesta.