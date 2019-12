Hacen lo único que se puede hacer en su caso

Los que se deben poner buzos son los del Ayuntamiento de Culiacán, ya que, en la comunidad de Bagresitos, así como en muchas comunidades de las sindicaturas, no cuentan con el servicio de recolección de basura, por lo que las familias tienen que quemar los desechos que se les acumulan, porque, de lo contrario, se les hace un cochinero, así que prefieren hacer eso que vivir con el atascadero, esto a pesar de cómo está la situación con el calentamiento global, pero, al no contar con el servicio, no les queda de otra, por lo que, si usted tiene algún problema similar, llame al fon (667) 712 7168, y deje su queja.

> Unos lentes poderosos

Los que andan en busca de unos buenos lentes con los que se pueda ver al cien la realidad es la raza de la comunidad de Mochicahui, pues desde hace mucho que tienen unos enormes hoyos en sus calles, así como defectos en el alumbrado público, el agua y el drenaje, esto sin que las autoridades vean por ellos. Si usted sabe en dónde encontrar unos de estos superlentes, por favor, échenle un fonazo a la alcaldesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carvajal, al (698) 893 0320, pa que sea ella misma quien se los ponga.

> Raza con buen ojo

Con eso de las múltiples quejas por el pésimo estado de las calles en el municipio de Guasave, el Ayuntamiento está solicitando gente que tenga un muy buen ojo pa identificar a distancia los megabaches que hay en la ciudad. Entre los requisitos está el saber conducir y tener carro propio pa dar un rondín por todas las rúas, también el saberse de memoria los nombres y sentidos de las calles y que no le falte la buena letra pa elaborar un censo escrito de cuáles son las más afectadas pa darles preferencia. Si a usted le interesa la chamba, puede contactarse con el chaca del departamento de Obras Públicas, Mauricio López Parra, al tel (687) 872 2452.

> Atención, creacionistas

La raza chacalosa del municipio de Angostura anda buscando gente trucha y que se le prenda el foco pa hacer crecer el municipio con cada idea, esto pa ver si le pegan una ayudadita a la mera mera de la Canaco, Liliana Camacho Mejía, quien por primera vez se instala con sus comercios en la plazuela y dice que le va bien financieramente. Incluso, hasta piensan ponerse cada fin de semana. Si le interesa esta chamba, llámele al (697) 734 0004, y póngase trucha ofreciendo ideas pa que se mejore.

> Aproveche la ayuda

¿Anda corto de lana y en su colonia no hay ni pa la piñata de Navidad? Llámele al alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda. El munícipe panista anda repartiendo dulces y piñatas a granel hasta la zona serrana. Las camionetas llegan llenas de ayuda, hasta con despensas y cobijas. Le dejamos el teléfono (669) 915 8000, pa que le llame por los apoyos.