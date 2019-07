Hacen un llamado a las autoridades de Seguridad

Los habitantes de la colonia Rosario Uzárraga y el fraccionamiento Terranova, en la capirucha, hacen un llamado al secre de Seguridad Pública Municipal, Óscar Guinto Marmolejo, ya que se sienten muy inseguros por tanto vandalismo que se ha apoderado de sus sectores, ya que no hay nada de vigilancia por allá. Si usted tiene alguna otra denuncia por el mismo problema en su colonia, llame al secre al fon (667) 760 14 27, pa ver si con tantas denuncias que se le acumulen se pone las pilas.

> ¡Fiesta de cumplemes!

La raza que tiene sus cantones en la comarca de la esquina que forma la calle Rafael Buelna con el bulevar Río Fuerte, en la colonia Scally de Los Mochis, quieren hacer un guateque pa celebrar que el charcote de aguas negras que tienen en el sector ya tiene siete meses. Quieren pastel, música, comida y toda la cosa pa invitar a la gente de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, porque la mera verdad que ha sido gracias a su esfuerzo, o mejor dicho, ¡a su falta de esfuerzo!, que el problemón ya tiene tanto tiempo. Ahí si puede y quiere echarles la mano, échele el fonazo al chaca de la Japama, Guillermo Aarón Blake Serrano, al (668) 812 04 04, pa ver con qué se mocha o si ya de plano echa a perder el fiestón y lo manda arreglar.

> Suministradores de agua

Se busca raza que tenga bombas de agua en sus domicilios, que pueda estar suministrando del vital líquido a vecinos de Nío, en Guasave, pues como a las autoridades municipales les dio por plantar hartos árboles en la sindicatura, no saben cómo le harán pa mantenerlos regaditos, pues, a decir de los vecinos, tienen mucho tiempo que el agua les llega a cuentagotas. Si deseas hacer la buena obra, échale la llamada el mero mero de Ecología en Guasave, Felipe Ruiz, al teléfono (687) 872 15 36.

> ¿Qué han hecho?

Urgen los servicios de unos buenos mensajeros pa que se lancen a buscar a la raza que integra el Comité Municipal contra la Quema de Soca en el municipio de Angostura, pues la presidenta municipal señaló que no se han reportado con este tema y urge revisar qué han hecho, pues los incendios por quema de soca no han parado en el municipio costero, con decir que los tragahúmo ya no hallan la puerta. Si te interesa ir a buscarlos, márcale a la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez, al (697) 734 00 40.

> Preparándose pa las lluvias

Tarde, pero seguro, el departamento de Obras Públicas de Rosario inició con la limpieza de los canales en la cabecera municipal, ya que los desagües pluviales lucen llenos de basura y maleza que podría obstaculizar la corriente de agua, en caso de presentarse una lluvia intensa, generando inundaciones. El subdirector de Obras Públicas, Pablo Osuna Morales, dijo que ya trabajan en la limpieza, pues llegó la temporada de huracanes y no tarda en caer un chubasco. La raza que vive en los márgenes de estos canales puede marcarle a Osuna al teléfono (694) 952 04 10, pa que mande a su gente a checar el dato.