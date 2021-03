Hartos de asaltos y robos en la Lombardo

Quienes hacen el llamado a las autoridades municipales, en especial al secretario de Seguridad Pública municipal de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, son los vecinos de la colonia Lombardo Toledano, ya que señalan que desde hace varios meses han estado viviendo momentos de terror ante constantes asaltos y robos. Los afectados mencionan estar hartos de la situación, por lo que piden más vigilancia en el sector. Si usted es de la raza afectada, ponga la denuncia al “fon” (667) 760 1427.

>Adeudo millonario

La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Rosario se ha visto en la penosa necesidad de acudir al municipio para que sea su aval, pues pedirán prestado un poco más de 5 millones de pesos, con lo que buscan liquidar la deuda a CFE, pues según ellos los usuarios del agua potable no han acudido a pagar sus recibos y ahora no tienen lana pa’ nada. Es por eso que se encuentran en la desesperada búsqueda de una persona capacitada para armar una megacampaña publicitaria en la que inviten y convenzan a los rosarenses de pasar a liquidar sus adeudos y de paso no dejar en mal al municipio, en caso de que no puedan pagar y terminen liquidando ellos. Interesados, favor de comunicarse al (694) 952 0410, con la gerente general de la paramunicipal, Rosa María Ruiz.

>Contaminación por aguas negras

Los vecinos de la colonia 28 de Junio en la ciudad de Los Mochis le hacen un llamado a las autoridades de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, ya que tienen una bronca desde hace unos años con el sistema de drenaje que se ha ido colapsando y las aguas negras se están extendiendo por todas las calles encharcando las esquinas. Esto ya está generando malestares estomacales y qué decir del mal olor que esto genera. Si usted también padece de esta problemática y busca una solución inmediata pa’ evitar más afectaciones en el sector, llámele al chaca de la Japama, Hernán Medina Soto, al “fon” 668 812 0404. ¡Urge!

>Buscan un santito milagroso

Se busca un santito milagroso para que los productores de sorgo en el municipio de Angostura puedan rezarle y que les haga el milagrito de que la plaga de pulgón amarillo no avance, pues ya se observa esta en algunas hectáreas de dicho cultivo, por lo que la Junta Local de Sanidad Vegetal ya pidió apoyo al Cesavesin para su combate, mientras tanto, a ver si esta plaga no les da un golpe. Si sabes a qué santo encomendarse, márcale al presidente de la Junta de Sanidad, Carlos Beltrán, al teléfono: 673 732 1209.

>Urge poner en cintura a motonetos

La dirección de Tránsito Municipal en Guasave busca gente en moto que tenga conocimiento sobre el reglamento de vialidad y que tenga mucho tiempo disponible, esto para que se avienten la nada fácil tarea de mantener derechitos a los motociclistas, quienes suelen viajar hasta de tres o sin el casco de protección, y lo que es todavía peor, sin el respeto a los señalamientos, aumentando así el riesgo de accidentes. Si te interesa la chamba, comunícate con el director de la corporación, Rigoberto Camacho, al teléfono 687 872 1818.