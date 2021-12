Hartos de las fallas en recolección de basura

audima

Quienes viven cansados de las fallas en el servicio de recolección de basura son los vecinos de la colonia Barrancos, por lo que le hacen el llamado al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, para que de alguna manera los apoye y dé solución a esta problemática que viven los colonos desde hace meses, pues, a pesar de denunciar la situación, el caos continúa y temen que esto afecte su salud, ya que las calles y banquetas quedan repletas de desechos al no pasar el servicio recolector. Si usted es parte de los vecinos afectados y quiere reportar la situación para que se les dé solución, llame al “fon” (667) 785-0101.

> Expertos en fugas

La gente de a pie de la Tabachines 1, quienes viven por la calle Del Nogal, esquina con Juárez, están que no los calienta ni el sol, pues desde hace varias semanas, si no es que meses, están con una fuga de aguas negras, problema que no les ha resuelto la Japama. Están tan desesperados que hasta han pensado en contratar al Chapo Guzmán, con eso de que es experto en arreglar fugas; sin embargo, confían en que el gerente de la paramunicipal, Raúl Pérez Miranda, lo arregle. Es por ello que urge que le echen una llamadita al teléfono 668-812-0404, para que su secre le pase el recado lo más pronto posible.

> Años y años batallando

Sufrir por falta de agua fuera de la temporada de lluvias a veces la gente lo comprende, porque se pone difícil la situación, pero la raza de El Tecomate, Mocorito, dice que ellos ya tienen años y más años batallando por el agua potable, que llega nomás un ratito y a veces ni cuenta se dan cuando llega, lo que no los tiene nada contentos porque los que no tienen la dicha de contar con una noria no hallan cómo hacerle y se la pasan buscando agua de casa en casa, y hay gente que apenas puede caminar, y acarreando agua nomás se ponen en riesgo de algún golpe. Los que más batallan son las personas mayores y los que no tienen carro, porque deben de cargar las cubetas a pie y se les pone difícil. Es por esto que la raza de este poblado anda buscando a ver quién se anima a llamarle a Héctor Guadalupe Prado Ibarra, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito (JMAPAM), al fon 673-735-0831, para que le diga que ya se cansaron del problema de falta de agua, a ver si se pueda a resolver esto, porque no es justo que sigan batallando cuando hacen sus pagos a tiempo.

> Pura chamba pesada

La que ha estado muy activa es la licenciada Zulma Gámez, al frente de Ecología en Guasave, y la chamba está pesada porque, por más jornadas de limpieza que hacen, sin nada por la falta de cultura, en cuestión de días los campos vuelven a estar con reguero. Ahora sí que se ocupa una campaña intensiva de concientización. Si tiene algunas ideas efectivas, comunícate a la dire al 687-872-9235.

> Demasiado difícil por escasez

En Escuinapa, el inicio de la Administración para la alcaldesa Blanca Estela García ha sido tan difícil por la escasez de recursos, que ya busca una empresa bancaria que le preste 7 millones de pesos. Así que, si usted conoce a alguien que preste dinero a plazos y pagos chiquitos, por favor, llámele para que se lo recomiende. Aquí le dejamos el teléfono: 695-953-0019.