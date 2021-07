Hartos del humo y la quema de basura

Los vecinos de la colonia Morelos le hacen el llamado a las autoridades municipales por el conflicto de quema de basura y otras irregularidades. Esperan que el gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, les dé una solución ante el problema que han estado viviendo por mucho tiempo, pues aseguran que hay personas que queman basura en las calles y esto genera inconformidad entre los colonos, pues no soportan el humo que se genera, como el mismo peligro de que el fuego produzca otras afectaciones. Si usted vive el mismo problema en su colonia y quiere llegar a una solución, puede denunciar este tipo de problemas ante las autoridades del municipio al “fon” (667) 758-7600, extensión 11432.

> De arriba pa’bajo los chacas

Los que andan moviéndose de un lado pa otro son los chacas del programa de Uniformes y Útiles Escolares, encabezados por Jorge Omar Cuevas Inzunza, y es que la inversión realizada en el ciclo que acaba de cerrar nomás fue de puro relumbrón. ¿Cómo no?, si la chamacada tomó clases en línea y a más de alguno ya cambiaron de talla y dejaron hasta nuevo los uniformes. Así que el mero mero anda buscando a las mamás de los alumnos que quieran hacer el trueque de ese uniforme por tallas más chicas o grandes, según sea el caso, para buscar un ahorro e invertir en prevención de la salud ante la nueva ola de contagios por el covid-19. Si le gusta la idea, llámele al fon 667-846-4220.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> Urge completar la vaquita

El Ayuntamiento de Mazatlán anda en busca de raza que quiera unirse a la vaquita que se armará en favor de los comerciantes de la avenida Gabriel Leyva, pues desde que empezó la remodelación de la calle se vinieron abajo las ventas, y algunos ni pa comer han sacado, por lo que ahora Obras Públicas desea reparar el mal que ha causado al extenderse tanto el tiempo de reparación. Si usted es una persona de buen corazón que desea ayudar al prójimo uniéndose a la colecta, puede llamar al 669-915-8007, con José Daniel Tirado Zamudio, dire de Obras Públicas en el charco.

> Raza desvelada pa’l Gobierno

La Dirección de Seguridad Pública Municipal en Guasave está buscando con desesperación raza que necesite chamba, le guste el desvelo o tenga problemas de insomnio, para que se aviente el jale de velar los planteles educativos y prevenir así que los amantes de lo ajeno sigan haciendo de las suyas, pues ya traen en jaque a varias escuelas y, al parecer, los rondines de vigilancia de poco han servido. Si te interesa el trabajo, comunícate con Miguel Ángel Martínez Catana, chaca de la corporación, al teléfono 687-872-1232, quien te explicará las funciones, horarios y el salario a pagar.

> Pura banqueta a desnivel

Los que ya no hallan la puerta, son los vecinos de Los Mochis, con el banqueterío que tienen en el mero centro de la ciudad: desnivelado, destartalado y bien molacho en varios tramos; toda una hazaña pa la raza que a diario tiene que trajinar por ellas, y ni qué decir los peatones con alguna discapacidad. ¡¿Qué la autoridad no anda nunca por estos lados?!, digo, pa que se dé tinta y haga algo por ellas en bien de todos los ahomenses. Ahí si puede, háblele usted al mero chaca de las Obras Públicas municipales, Rael Rivera Castro, al 668-816-4002, pa ver si no sabe de este rollo banquetero; si dice que no, pos pa que se entere, y si sí, pos que le meta la carne al asador pa que se aviente el jale de arreglar aunque sea unas cuantas antes de que acabe la Administración. ¿Qué dice?

Síguenos en