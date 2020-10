Hoyo con agua estancada, un peligro en Loma Linda

Quienes siguen en la espera de una solución son los vecinos de la colonia Loma Linda en Culiacán, pues llevan casi dos semanas con un hoyo profundo que dejó inconcluso personal de la Japac, por lo que hacen el llamado al alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, para que les eche la mano con el problema, así como al gerente general de Japac, Jesús Higuera Laura, para que les den una solución inmediata al problema ubicado por la calle Surutato. Los afectados señalaron que ya tienen días esperando que el orificio se cierre porque hay aguas negras estancadas que les generan contaminación y son un peligro para la raza que transita por el sector. Si usted es de los que resulta afectado y quiere una solución definitiva, llame al “fon” (667) 785 0101.

> ¡Échate un pesitos a tu bolsa!

La dirección de Tránsito en Guasave trae para ti la posibilidad de echarte unos pesitos a la bolsa de una manera muy fácil y divertida. Solo tienes que dedicarle un par de horas cada día a recorrer las calles de la ciudad en busca de quienes comentan alguna infracción, o bien, agilizar el tráfico en donde no hay semáforos.

Si te interesa la chamba, solo tienes que acudir con el mero mero de la corporación, Manuel Blanco Moreno, o echar la llamada al teléfono 687 872 1818.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

>Chamba de policía

Quien ya no halla la puerta con los polis es el encargado de despacho de la Secretaría de Seguridad Pública en Mazatlán, pues los azules han dado mucho de qué hablar, sobre todo el fin de semana, pues se les acusa de haber agarrado a trancazos a aficionados seguidores del Mazatlán FC, así como a reporteros que cubrían el evento, por lo que Juan Ramón Alfaro Gaxiola ha decidido reemplazar a los acusados por nuevo personal, que esté a la altura de la ciudadanía, por lo que invita a toda la raza interesada a comunicarse al 669 984 1087, con quien conteste.

>Urge una limpia

Quienes necesitan una limpia son los socios de la Asociación Ganadera Local Productores Pecuarios de Guamúchil, A. G., pues la falta de lluvias los ha golpeado por todos lados, y es que a raíz de esta situación la pastura no llegó a sazonar y el ganado se la come de volada porque está tiernita, eso sin contar que no tienen apoyos del Gobierno federal para salir de este bache. Si sabes de alguien que haga limpias efectivas, márcale al mero mero de la Asociación, Daniel Camacho Gutiérrez, al “fon” 673 732 80 08.

>Se busca a abogada

El secretario del Ayuntamiento de Ahome, Juan Francisco Fierro Gaxiola, busca por todos los medios traer hasta Ahome a la famosa abogada Ana María Polo, a fin de que entre en la investigación y resuelva el problema de los terrenos que reclaman los vecinos de la Magisterial y que tiene acaparado el Issstesin. Quiere a la mejor abogada porque al parecer no han podido resolver la situación como autoridad. Si alguien sabe cómo contactarla, favor de llamarle al secretario al teléfono de su oficina: 668 816 4003