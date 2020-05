Infecciones por agua encharcada

Quienes ya no saben qué hacer ante las broncas que se dan por constantes lagunas de aguas estancadas y calles en malas condiciones, son los habitantes de la colonia Obrera Campesina en Culiacán, pues por la calle Galaxia es un caos para transitar, por lo que le hacen el llamado al alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, que los volteé a ver ya que son muchas las denuncias por este mismo conflicto y hasta el momento no ha obtenido ninguna respuesta favorable, por lo que el riesgo sigue vigente y cada época de lluvias empeora aún más por el foco de infección. Si tu eres de las familias que resultan afectadas y quieres hacerle ver al presidente culichi la situación que se vive todos los días desde hace años, llama al “fon”: (667) 169 7656.

> Se busca raza chambeadora

Se solicita raza chambeadora que le sepa a eso de la tubería de agua potable, para que trabaje en la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Salvador Alvarado (Japasa) pa´ que se echen una vuelta para la comunidad de Tres Palmas, perteneciente al municipio de Salvador Alvarado, pues dicen los vecinos que no hace ni mucho se arregló el agua potable y ahora es muy raro cuando sale el vital líquido y la raza batalla para abastecerse. Si te interesa el jale, marque al (673) 732 0781 pa´ que lo comuniquen con Manuel Beltrán Urías, gerente de la Japasa, y diga pa´ cuándo empieza.

> Limpieza en el puerto

El director de Servicios Públicos Municipales de Mazatlán, Luis Antonio González Olague, no se cansa de presumir los buenos resultados que ha dado la compra de diez carros recolectores. Señala que se han eficientado los trabajos de limpieza en la ciudad. Así que si usted sigue padeciendo de retrasos en la recolección de basura, más vale que le eche una llamada para que conozca bien la situación en la que vive, pues hay colonias enteras en las que se quejan por vivir entre la basura. Aquí le dejamos el teléfono del funcionario por si se anima: (669) 9821500.

> Basurón clandestino

La raza de la colonia Margarita, en Los Mochis, quiere saber si en la calle Lombardo Toledano hay un letrero que solo ellos no pueden ver pero que de seguro dice “¿Ya no quiere cochinero en su cantón? Venga aquí, échelo donde sea, no hay bronca”, y es que hay un tramo que tiene desde sillones viejos hasta trapos y basura al por mayor, esto sin que nadie guache a los inconscientes que lo hacen. Ahí si puede, échele el fonazo al chaca de Seguridad Pública en Ahome, Carlos Rodríguez Ponce, al (668) 8152736, pa que su raza ayude a buscar este letrero, y mientras se pone buza a ver si caza infraganti al compa o la dama que ya agarró de basurón personal este lugar, ¡arre!

> Capacitación para chafiretes urbanos

Se necesita con urgencia un curso de manejo y sobre todo de respeto para los choferes de los camiones urbanos, pues los usuarios se quejan de que son unos cafres y que dicen palabras altisonantes; además de que otros conductores de unidades normales se quejan de que hasta quedan atravesados en los semáforos bloqueando el tráfico.Quienes tengan experiencia en dar cursos de este tipo, favor de comunicarse a la Alianza de Transporte Urbano en Guasave, directamente con Ricardo López, al teléfono (687) 872 7606.