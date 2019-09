Inmueble del Ayuntamiento culichi sin fervor patrio

Se busca un buen administrador de finanzas para el alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, ya que no se dio a conocer que el Ayuntamiento no cuenta con el presupuesto necesario para las decoraciones patrias de año con año, ante la situación, hace falta un buen profesionista que le dé buenos resultados al alcalde para que se ajusten con los asuntos de la población culichi y tradiciones. Si usted se considera un buen administrador y cree sacarle la chamba bien al presidente culichi, acuda a las oficinas municipales o llame al “fon” (667) 7169 7656.

> A educar a camioneros

Se solicita con urgencia personas capacitadas en cuanto al buen vocabulario, personas capaces de lograr un cambio sorprendente en la manera de hablar de los conductores de camiones urbanos, pues a decir de la ciudadanía, alguno se avientan tremendas palabrotas sin importar que vayan niños. Si te interesa la chamba echa la llamada al 872 76 06, para que se te brinde la información referente a los horarios y a la paga.

> Reguero de basura

Se requiere con urgencia un mapa de la sindicatura de Alhuey, en el municipio de Angostura, en el que se especifique especialmente el área que abarca el fraccionamiento Los Olivos, para que el personal de Obras Públicas que se encarga de recolectar la basura se dé cuenta dónde está y le caigan seguido por esos lares para que se lleven los desechos, ya que hay veces que los vecinos duran hasta 15 días con el montón de basura afuera de sus casas, y del carro ni sus luces. Si sabes dónde conseguir el mapa, márcale al director de Obras Públicas, César Zavala, al 697 734 00 40.

> Pescadores piden auxilio

Urge despertar a los diputados federales por Sinaloa. Estamos a 15 días de que inicie la temporada de camarón en altamar, y aún no se definen los subsidios de combustibles para la flota pesquera. Los siete legisladores de Sinaloa, José Jaime Motes, Fernando García, Casimiro Zamora, Yadira Marcos, Olegaria Carrasco y Merary Villegas se están durmiendo en sus laureles. Al sector pesquero de la entidad no le está ayudando tener al mazatleco, Maximiliano Ruiz, como presidente de la Comisión de Pesca en el Congreso. Si alguien le quiere echar una llamadita, aquí le dejamos el teléfono de su oficina: 56281300

> A rezarle a todos los Santos

En el fraccionamiento Las Delicias de la ciudad de Los Mochis andan rezándole a todos los santos pa’ que las aguas negras no les llegue a los aparejos, y es que nomás al levantar las tapaderas de los drenajes se ve que están hasta el tope de cochinero, y por más que le hacen no se va. Alegan que lo peor es que este lío lo tienen desde hace varias semanas y por más que les hablan a los de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) estos nomás no se apersonan a arreglarlo. ¿Pos qué están esperando, que de al tiro las familias anden chancleando el cochinero por toda la casa? ¡Agh! Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al mero mero sabor ranchero, a no, al mero mero de la Japama, Aarón Blake Serrano, al 6688120404 pa’ ver si se une a la cadena de oración o a ver qué rollo opina de esta.