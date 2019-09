Inseguridad en camiones urbanos

Quienes le hacen un llamado al director de Vialidad y Transporte, Feliciano Valle, son algunos ciudadanos de la ciudad capital del estado, ya que aseguran la inseguridad que se vive en los camiones urbanos es muy alarmante, por lo que en se han visto afectadas muchas personas en actos de asaltos y demás, por ello afirman hace falta más vigilancia para la seguridad de los usuarios, ya que en unidades como el Lima, 5 de Febrero y Bachihualato ocurren constantemente actos de violencia, ante ello, las personas dicen sentir temor al subirse. Si usted se encuentra dentro de las personas afectadas o sabe de alguna otra ruta que esta en las misma situación y lo quiere reportar llame al “fon” (667) 758 72 15.

> Guías de turistas

Si anda urgido de trabajo porque no hay lana pa’ la papa, no se preocupe, la mera mera de Turismo en Salvador Alvarado, Herandy Castro, tiene un negociazo, como la calle Ferrocarril ya no levanta tanto el registro de visitas, ha cambiado su visión y ahora piensa en buscar en raza que le sirva de guía de turistas, pero para admirar los enormes cráteres que se han formado en las entradas de los callejones, Badiraguato, Angostura y Cosala. Si le interesa la chamba, péguele una llamadita al fon (673) 732 06 38 y póngase en contacto, que la chamba está buena.

> Cambios en administración de Guasave

Los que siguen viendo lejos y esperando que se dé el cambio son los directores y personal de al menos cuatro direcciones que están en el nuevo Ayuntamiento de Guasave, donde debido a lo difícil que es acensar para los ciudadanos, los servicios quedan restringidos para mucha población, sobre todo en la cuestión de consultorio, el doc. Sergio García no ve la hora, pero es uno de los más interesados en cambiarse de ubicación a un unto más accesible, pero no chispa ni dice nada no vaya a ser, más vale esperar a que se dé por orden de la autoridad, pero como ciudadano, puede estar haciendo la petición con ellos al (687) 871 87 06, pa’ que agilicen eso, porque se dice que las oficinas desde hace ya más de cinco meses las están rentando y nomás no las usan.

> Peligro en el cerro de la Memoria

La gente que vive en la comarca del Cerro de la Memoria en Los Mochis anda atrás del dire de las obras públicas en Ahome, porque están organizando una fiesta taurina y quieren que la haga de lidiador pa’ que agarre el toro por los cuernos en este lío del socavón en el cerro, que por cierto hoy cumple un año, y es que de al tiro, la administración anterior nomás le echó tierra y con las lluvias se removió toda y volvió a hacerse el hoyote. Qué vergüenza que uno de los íconos naturales del municipio dé esa cara al turismo. ¡No se vale! Ahí si puede, por fa, échele el fonazo al dire José Carlos Grandío Serrano al (668) 816 50 06 pa’ que esté enterado del asunto y que diga qué onda, si le entra o no al jale del toreo en el socavón.

> Altos al saqueo de camarón

Si usted es pescador y ha visto que la falta de vigilancia está facilitando el saqueo de camarón en esteros y lagunas, échele una llamada a Héctor Mucharraz, responsable de Inspección y Vigilancia de la Conapesca. El funcionario asegura que están preparados para hacer frente al furtivismo y combatirlo. Si se anima, aquí le dejamos su teléfono: (677) 667 40 22.