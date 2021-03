Inseguridad en la Campesina El Barrio

Quienes manifestaron estar hartos de vivir bajo la inseguridad ante los grupos vandálicos que acechan en el sector, son los vecinos de la colonia Campesina El Barrio, en Culiacán. De acuerdo con los afectados, a causa de las fallas del servicio de alumbrado público, los pillos aprovechan para hacer sus fechorías y, a pesar de las denuncias ante las autoridades, no se ha hecho nada por dar una solución al problema, motivo por el que hacen un llamado al secretario de Seguridad Pública, Óscar Guinto Marmolejo, para que les brinden constante vigilancia en las calles de la zona. Si usted está en una situación similar, ponga la denuncia al “fon” (667) 185-0101.

> ¡Agua!

Se buscan unas varitas para detectar agua y así poder buscar buenos yacimientos del líquido en el municipio de Mocorito, pues la bronca de la sequía ya afecta mucho a la raza y, aunque el área de Obras Públicas ha estado perforando pozos, nomás no han dado con el clavo, pues es muy poco lo que rinden, lo cual preocupa a todos en el pueblo mágico. Si sabes dónde conseguir unas varitas, márcale al director de Obras Públicas, Fernando Nájar, al teléfono 673-735-0292.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

> ¿Amas la naturaleza?

La dirección de Vía Pública en Guasave busca raza que ame la naturaleza y, sobre todo, los atardeceres en la playa, que no tenga inconveniente de quedarse toda una semana en Las Glorias, para que se aviente el jale de inspeccionar que todos los vendedores ambulantes cumplan con la indicación de no meterse al área de la playa y que los que vendan comida apliquen todos los protocolos sanitarios. Si te interesa, échale la llamada al mero mero de la dirección, Mario Figueroa, al teléfono 687-871-0380.

> Oportunidad laboral

El H. Ayuntamiento de Mazatlán anda en busca de raza que le quiera entrar macizo a la chamba y que no le saque trabajar de sol a sol, pues hay mucho trabajo por hacer, ya que desde hace más de cuatro meses se inició con la remodelación de un parque en el fraccionamiento Palmares; sin embargo, el jale quedó a medias y ahora los chiquillos no tienen donde pasar sus ratos libres y se exponen al peligro, cosa que la comuna no está dispuesta a soportar más y no piensa exponer ni un segundo más al futuro de México, por lo que ahora anda en la desesperada búsqueda de raza que le ayude a dar solución al problema. Quien se quiera unir a la buena causa del Ayuntamiento y, de paso, ganarse una lanita, favor de comunicarse al 669-915-8009, con el director de Servicios Públicos Municipales, Luis Antonio González Olague.

> Urge un santito milagroso

Los vecinos de la colonia Anáhuac, de la ciudad de Los Mochis, ya no saben a quién rezarle pa que les hagan caso con todas las broncas que tienen. La raza ha estado batallando con todos los servicios, como la basura que está alrededor de la escuela primaria Independencia, hasta sillones han tirado y nadie hace nada. Por las calles Constitución y Monterrey hay una alcantarilla tapada con tierra y escombro que no dejara pasar el agua. Y ni qué decir de lo descuidado que está el parque de la calle Belisario y 2 de Abril. Una manita que gato le caería bien. Si usted se ve afectado por todas estas inconsistencias, llámele al responsable de Servicios Públicos Municipales, Iván Roberto Gálvez Meza, al teléfono 668-816-4009 y pídale a él el milagrito.