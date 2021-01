Inseguridad en la Guadalupe Victoria

Quienes le hacen el llamado a las autoridades de Culiacán, en especial al chaca de Seguridad Pública municipal, Óscar Guinto Marmolejo, son los habitantes de la colonia Guadalupe Victoria, ante atentados a balazos, asaltos y robos que se registran en el sector, por lo que piden que les eche la mano y pongan mayor presencia de autoridad policial en las calles, sobre todo en las más solas.Si usted ha sido parte de los afectados o tiene una forma de solucionar dicha situación y quiere hacerla llegar a las autoridades, llame al “fon” (667) 760-1427.

> ¿Le entiendes a la electrónica?

La Dirección de Obras Públicas en Guasave busca raza que le entienda a eso de la electrónica y que pueda trabajar con alta tensión para que se encargue de poner al tiro las lámparas de una parte del malecón María del Rosario, pues está bien oscuro y la raza que vive ahí cerquita ya se está quejando por la penumbra en la que tienen que circular y por el miedo que les da ser víctimas de los amantes de lo ajeno. Si te interesa la chamba, échale la llamada a Mauricio López Parra, chaca de la dirección, al teléfono (687)872-2452.

> Se busca cinto correctivo

El delegado de Vialidad y Transporte de Mazatlán anda en busca de un cinto que le ayude a corregir a los transportistas desobedientes que ignoran los protocolos sanitarios pa evitar que el COVID-19 progrese en el puerto, por lo que ahora será necesario aplicar un severo castigo a quien sea sorprendido sin acatar las medidas anticovid, y nada mejor que unos cuantos cintarazos pa que los choferes y pasajeros “agarren el rollo”. Quien sepa dónde conseguir un muy buen objeto de cuero, favor de comunicarse al teléfono (669)915-5105, con José Vallejo Carrillo, delegado de Vialidad y Transporte de Mazatlán.

> Urgen velitas

El desarrollo y el impulso al turismo en el municipio de Angostura nomás no se logra, pese a que se tiene un bello paisaje natural en todo el litoral angosturense. De plano, los esfuerzos no logran concretarse, por lo que la dire de Turismo, Hildeliza Corrales, anda buscando gente que le venda en masa velas benditas para ver si ya este año se logra concretar el primer hotel en el municipio que permita dar cobijo a los turistas, así como muchos proyectos que nomás no se concretan. Si tiene una de estas cositas en que le pueda ayudar, llámele al “fon” (697)734-0004 y hágale una buena promoción.

> Calles intransitables

En el ejido 18 de Marzo del municipio de Ahome andan todos hechos la mocha buscando quién les puede ayudar pa que el Ayuntamiento cumpla su palabra de, aunque sea, medioarreglar sus calles. Alegan que, de plano, esta y todas las Administraciones municipales anteriores caen en lo mismo: prometen y prometen, pero pos nomás no cumplen, y ellos son los que sufren las consecuencias de la indiferencia de los gobernantes. Oiga, por fa, échele el fonazo al alcalde Billy Chapman al (668)816-4009 pa ver si él conoce a alguien que sí cumpla las promesas, ya que hasta el momento pos la comuna no, ¡digo!