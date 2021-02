Inseguridad en la López Mateos

Quienes hacen el llamado al secretario de Seguridad Pública municipal de Culiacán, Óscar Guinto Marmolejo, son los vecinos de la colonia Adolfo López Mateos, pues aseguraron que por falta de vigilancia en el sector se registran constantes asaltos y robos en domicilios, por lo que le piden más rondines de patrullas en la zona, ya que solo así se podría evitar un poco el problema que enfrentan todos los días. Si usted es de los vecinos afectados ponga la denuncia al “fon” 667 7601427.

>¡Póngase las pilas!

Si usted tiene un tema pendiente con el presidente de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, más vale que se apresure a contactarlo. El polémico Químico ya prepara las maletas para dejar el cargo el próximo 8 de marzo y emprender la búsqueda de una candidatura. El munícipe está firme en su aspiración para ir por la reelección de Mazatlán, si es que no puede lograr la postulación para el Gobierno de Sinaloa. Aquí le dejamos su teléfono para que lo contacte al 669 915 8000.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

>Calles intransitables

El departamento de Obras y Servicios Públicos del Ayuntamiento de Salvador Alvarado anda en busca de maquinistas pa’ que vayan a la sindicatura de Cacalotita y les cumplan con el servicio de raspado de calles que tienen tiempo pidiendo y hasta la fecha es hora que no lo hacen. Un requisito indispensable es que no le saque al sol y al trabajo duro, pues quieren de raza chambeadora que se quiere aventar el jale sin rezongar. Interesados, favor de comunicarse con el mero chaca, Hugo Alberto Soto Mata, al “fon “6737320638.

>Uniformados

Después de siete años sin recibir uniformes, ayer se le hizo justicia a los agentes de Tránsito en Guasave, pues la alcaldesa Aurelia Leal decidió romper con esa seguidilla y les entregó dichas prendas totalmente nuevas, para que desempeñen con mayor dignidad su trabajo. Seguramente las llamadas constantes de la propia ciudadanía al teléfono 687 872 1818 de la Dirección de Tránsito para que ya se apiadaran de los agentes y los uniformaran con ropa nueva, hizo eco hasta la oficina de presidencia y Aurelia Leal atendió el asunto.

>Fuga de aguas negras

Quienes buscan una solución inmediata son los vecinos del ejido Cuchilla de Cachoana del municipio de Ahome, ya que desde hace varios meses en muchas de las alcantarillas de la comunidad están brotando continuamente aguas negras. Ya no aguantan los malos olores de día y de noche, es insoportable el hedor que sale de ellas. No se puede caminar por ninguna parte porque se hacen charcos. Esta bronca ya la pasaron a los de la Japama, pero el director Hernán Medina Soto no les ha echado la mano para darle solución. Si usted se ve afectado por esto y quiere una respuesta, llame al teléfono 668 812-0404.