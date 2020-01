Inseguridad, pescadores sin chamba y más...

Se busca un brujo para que le haga una limpia al jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en el Évora, Lizandro Sillas López, pues en las últimas semanas le han llovido broncas en diferentes escuelas de los distintos niveles educativos en los tres municipios que están en su jurisdicción, por lo que se verá si con una limpia se calman un poquito las aguas. Si sabes de algún brujo de los chacas, márcale a Sillas López al (673) 732 66 11.

>Empleo temporal

Entre los pescadores empieza a sentirse la urgencia de que el Comité de Inspección y Vedas que coordina la Comisión Nacional Pesca, declare la veda del camarón. Y es que con el desplome de las capturas en altamar, muchos armadores no se han arriesgado a otro viaje. En consecuencia, el desempleo se adelantó para muchos de los pescadores que ahora buscan laborar en el mantenimiento de embarcaciones y artes de pesca. El Gobierno del Estado ya dispuso un presupuesto de 40 millones de pesos para el programa de empleo temporal, pero la Secretaría de Pesca a cargo de Sergio Torres no soltará el dinero hasta que no se declare la veda. Si usted cree que lo puede convencer de la urgencia de adelantar el programa, no le quitamos la intención y aquí le dejamos el teléfono: (667)7745784.

>Urgen robots

La raza de la colonia Tepeca, en Los Mochis, anda en busca de unos robots como el que sale en la película Wall-E pa’ que les ayude a limpiar todo el cochinero de basura que existe en los lotes baldíos de ese sector, ya que a pesar de que los colonos han denunciado una y otra vez ese basurero al municipio, estos no ayudan en nada. Si usted sabe en dónde encontrar a un Wall-E, favor de echarle el fonazo al director de Servicios Públicos del municipio de Ahome, Iván Gálvez Meza, al (668) 8164009.

>Temor por inseguridad

Quienes ya no saben qué hacer ante las constantes denuncias que se han hecho ante las autoridades municipales por la falta de alumbrado público son los habitantes de la colonia el Progreso. Los afectados le hacen el llamado al alcalde del Ayuntamiento de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, para que les eche la mano en cuanto a la bronca que viven desde hace meses, y por la que los asaltos y robos son más comunes en el sector. Si usted es de las personas que resulta afectada y quiere llegar a un acuerdo con el alcalde culichi, llame al “fon” (667) 785 0101.

>Chamba para secretaria

La dirección de Seguridad Pública de Guasave busca una secretaria que no tenga faltas de ortografía y que sepa redactar bien, además, que conozca el nombre de la calles, esto para que sea ella quien elabore los partes policiacos y no haya tantos errores. Si te interesa el jale, échale la llamada al chaca de Seguridad en Guasave, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono (687) 8721232; para agendar tu entrevista y hacerte las pruebas necesarias, ya que la contratación es inmediata.