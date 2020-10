Inseguridad por falta de iluminación pública

Quienes manifiestan estar enfadados de la inseguridad y la falta de servicios públicos son los vecinos de la colonia El Barrio en Culiacán, pues comentan que tienen años con la problemática y las autoridades no hacen nada pese a las constantes denuncias que realizan, por lo que le hacen el llamado al alcalde, Jesús Estrada Ferreiro, para que les ayude con la mejora de los servicios de vigilancia en el sector ya que el vandalismo se ha ido apoderando del lugar gracias a la poca iluminación de las calles, lo que ha generado una soledad e intranquilidad para las familias. Si usted sufre de una situación similar y la quiere reportar para que se trabaje en una solución, llame al “fon” (667) 758 01 01.

>Urgen tranquilizantes

Donde la raza necesita unos tranquilizantes es en la localidad de La Escalera, en Salvador Alvarado, pues andan con los nervios de punta debido a la gran cantidad de mosquitos que hay en la comunidad y sus alrededores, por lo que temen que los contagien de dengue, zika o chikunguña, motivo por el que esperan que pronto se estén haciendo labores de fumigación por esos rumbos. Si sabes de unos buenos tranquilizantes, échale un fonazo al jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, Luis Víctor Velasco, al teléfono 673 732 94 33.

>Piden un milagro

La gente que vive en el fraccionamiento San Fernando, en Los Mochis, anda bien necesitada de que el santo del que llevan su nombre les haga el milagrito de verse un poco como el municipio de Sevilla, España, de donde es el santo patrono, y es que a este lugar de la madre patria le ha ido retebién y es lo que esperan los sanfernandeses: no parecer un pueblo abandonado y con tantas carencias que enchinan la piel y ponen a todos al borde de la chilladera. Ahí cuando pueda, por fa, échele el fonazo a los chacas de los Servicios Públicos de Ahome, Iván Gálvez, al 6688164009, y al de las Obras Públicas, Rael Rivera, al 6688165006, pa’ ver si no han sentido algo en su corazón, que se les vaya ablandando producto de que va surtiendo efecto el milagro de San Fernando y le meten ganas pa’ acabar con las necesidades del fraccionamiento, ¡olé!

>Duro contra los mosquitos

El alcalde de Rosario, Manuel Antonio Pineda Domínguez, anda en busca de una cuarta pa’ azotar a la raza que de plano ve la tempestad y no se hinca en el caso de los mosquitos, pues pese a que han hecho diversas invitaciones pa’ que la raza mantenga limpios sus patios, estos nomás no hacen caso y encima, dicen, le echan la culpa al Gobierno de la proliferación de mosquitos, y así pues no se puede prevenir el dengue y mucho menos acabar con él. Quien sepa dónde encontrar el artículo, favor de comunicarse con el mero mero de Rosario, al 694 952 0410.

>Por una mayor seguridad en Guasave

En la Dirección de Seguridad Pública en Guasave se busca con urgencia a chavos que tengan la convicción de ayudar al municipio y ganarse unos buenos pesitos extras. La chamba se trata de realizar recorridos por el centro de la ciudad, al igual que en ciertas colonias que se tienen detectadas como inseguras, al igual que en los fraccionamientos del poniente, pues con los polis que se tienen tal parece que no se alcanza a cubrir con regularidad la vigilancia; los robos, asaltos y despojos siguen con todo y la ciudadanía ya anda con el Jesús en la boca.

Si te interesa échale el fonazo al chaca de la corporación, Miguel Ángel Martínez Catana, al teléfono: 687 872 12 32.