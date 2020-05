Inseguridad se vive en la Rubén Jaramillo

Los vecinos de la colonia Rubén Jaramillo piden auxilio a las autoridades municipales, en especial al secretario de Seguridad Pública, Óscar Guindo Marmolejo, después de que han surgido muchos actos ilícitos y balaceras en pleno horario de mediodía en el sector. Estas situaciones tienen a los habitantes con gran incertidumbre, al no saber qué les puede pasar al salir a las calles a cualquier hora del día, como ya se ha dado en algunas ocasiones, teniendo como resultado hechos trágicos. Si usted es de las personas que considera que deberían tener mayor atención en cuanto a la vigilancia o patrullaje por el sector popular o tiene una solución al problema, para trabajar en conjunto con las autoridades, llame al “fon” (667) 760-1427.

> ¡Agua!

Los que no se la acaban buscándole la cuadratura al círculo, son los que viven por allá por el campo pesquero Jitzámuri, en Ahome. De a tiro que no le encuentran explicación al lío en el que los tiene metidos desde hace harto rato la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) con el desabasto de agua, y que se ha agravado machín en estos días, cuando más se necesita por la pandemia del coronavirus y por el calor, que ya está arreciando en la comarca. Ahí si puede, por fa, háblele al chaca de la Japama, Aarón Blacke, al (668) 812-0404 pa ver si él tiene la respuesta, pa que la dé a conocer a la gente; y si no, pos pa que de una vez por todas lo arregle, ¿qué no?

> Sanitización

En Mazatlán, el director de Enlace Rural, Enrique Alarcón, presume la amplia cobertura que e ha dado a la desinfección de los pueblos y rancherías. Si usted habita en esa zonas, y ni cubrebocas les han hecho llegar, quizá sea bueno llamarle y recordarle que los están esperando. Aquí le dejamos su teléfono para que le dé una recordada, no los vayan a dejar olvidados, y así darle frente a la crisis sanitaria en el puerto: (669) 980-1500.

> Chamba de recadero

Se busca raza que quiera hacerla de recadero para que vaya y le recuerde al director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Mocorito, Fernando Nájar López, que los habitantes de la comunidad Palmarito Mineral están esperando que les arreglen el alumbrado público, el cual ya fue reportado por la raza porque no duran ni un minuto prendidas, pa cuando se apaga de nuevo, como si las luminarias tuvieran cortos. Si se anima a pasarle el recadito, aquí le dejamos el teléfono (673) 735-0292, pa que lo comuniquen.

> Urge abrir paso en calle

Donde no hay para cuándo, es en la liberación de la calle Cuauhtémoc, donde está obstruida con señalamientos y bordes de tierra, dizque por las reparaciones de las que la constructora MICA está a cargo; pero como nomás no hay un cambio ni respuestas del ingeniero Miguel Retamoza, pues la raza se hartó y ya hizo su caminito pasando día y noche por la zona, ya hasta médanos parecen los cerros de tierra que están en los extremos. Y si bien la obra se las asignó el Estado, obliga que el director de Obras Públicas en Guasave, Mauricio López Parra, los ajuste, o la gente va a empezar a llamar al 87-1-87-02 a ver qué saben de nuevo al respecto.