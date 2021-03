Inseguridad vive la raza de Villa Bonita

Quienes hacen el llamado a las autoridades de Culiacán, en especial al secretario de Seguridad Pública, Óscar Guinto Marmolejo, son los vecinos del fraccionamiento Villa Bonita, pues aseguraron que desde hace varios meses viven momentos de terror ante constantes asaltos y robos por parte de los grupos vandálicos que acechan las calles del sector. Los afectados mencionaron que ya están cansados de la situación, por ello piden más vigilancia y constantes rondines por todo el sector. Si usted es de la raza que resulta afectada por la delincuencia y no ha encontrado solución y tiene alguna propuesta para dar fin al conflicto llame al “fon” (667) 760 1427.

>¿Le entiendes a la herbología?

Urge raza que le entienda a eso de la herbología, que se sepa varios remedios que de verdad sirvan como relajantes, para tranquilizar a la raza priista que anda bien encabritada porque le quitaron la candidatura a Diana Armenta tras formar la alianza con el PAN y el PRD. Si crees poder con el paquete y lograr que se apacigüen sin que haya la temida desbandada, échale la llamada al mero mero del PRI en Guasave, Pedro Flores, al teléfono, 687 872 24 93. Obviamente la contratación es en calidad de urgente.

>Urge limpieza en la lagunita

Se busca una brigada de limpieza para que se lancen de volada a la comunidad de Lagunitas, en Salvador Alvarado, y es que la raza de dicha comunidad señala que hay mucha maleza en el acceso al lugar, lo que además de dar mala imagen, sirve de nido de animales ponzoñosos y nomás no ven que haya intenciones de dar una manita de gato para que quede presentable. Si te interesa la chamba, junta un grupo de trabajadores y márcale al director de Obras Públicas, Hugo Soto, al “fon” 673 732 06 38.

>Urgen chalanes

Los del Ayuntamiento de Ahome ya les anda por conseguir más manos que les ayuden con la talacha porque ya no se dan abasto con el pendiente que tienen en el fraccionamiento Villa de Cortés. Los habitantes les están exigiendo que manden a limpiar porque en todo el asentamiento se miran montones de ramas y maleza en las banquetas, hasta basura que no se llevan los recolectores y mucho menos los del Ayuntamiento. Años tienen con esta situación y ya quieren una respuesta porque dicen que se ve muy feo y da muy mal aspecto pa’ las visitas. Si le entra al jale hazle una llamada el jefe de Servicios Públicos, Iván Roberto Gálvez Meza, al “fon” 668-816-4009 pa’ que ya no estén con el pendiente.

>Se busca traje de Pinocho

Quien anda en busca de un traje igualito al de Pinocho es la raza de Escuinapa, pues quieren hacerle una regalito al presi municipal, Emmett Soto, ya que aseguran que al inicio de su mandato prometió que jamás renunciaría a su puesto y se quedaría ahí hasta el término de sus obligaciones como alcalde, sin embargo, ayer (hoy) se dio a conocer su registro por la diputación plurinominal y ha dejado colgados a los escuinapenses con sus promesas. Por lo que ahora los habitantes del municipio camaronero quieren hacerle un regalito para responder la acción, e invitan a la persona que sepa dónde conseguir o pueda hacerle el traje de Pinocho a Emmett Soto, lo contacte al teléfono 695 95 3 00 19, con quien conteste.