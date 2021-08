Inseguridad y fallas en el alumbrado público

Quienes manifestaron una serie de broncas por los servicios públicos fueron los vecinos de la colonia Progreso, en Culiacán, aseguraron tener meses en el abandono por parte de las autoridades en cuanto a seguridad se refiere y las fallas del servicio de alumbrado público, por lo que hacen un llamado al alcalde Jesús Estrada Ferreiro para que les eche la mano y les den solución en más rondines de seguridad por el sector y el mantenimiento a todas las luminarias. Si usted es de los vecinos que ha resultado afectado y quiere hacer la denuncia formal ante el Ayuntamiento llame al fon (667) 785 0101.

>Parques en el olvido

En las oficinas de Servicios Públicos Municipales de Ahome les urgen unas pastillas que les ayuden a recordar que hay varios parques en la ciudad que los tienen muy descuidados. Como es el caso del parque del Infonavit Mochicahui, en Los Mochis, en donde se amontonan cerros de hojas que caen de los árboles, a los cuales también les falta una buena podada porque ya las banquetas están intransitables de lo que las raíces ya las levantaron y qué decir de una pintada a la infraestructura, no le caería nada mal. Si sabe de alguna pastilla efectiva para este síntoma llámele al mero mero de Servicios Públicos, Iván Gálvez, se las recomienda y de paso le dice dé solución a esta bronca.

>¡Ayuda, chamba atrasada!

El Ayuntamiento de Escuinapa anda en la desesperada búsqueda de una persona que les ayude a cumplir los pendientes atrasados, entre ellos el cumplir con el trámite de vacunas covid para los internos de centros de rehabilitación, pues según el representante de estos, solo quedaron en que les llegaría la vacuna, pero de eso hasta ahorita nada; sin embargo, la dirección de Bienestar Social, donde se hicieron los trámites no está dispuesta a que se les enfermen los internos y ahora invitan a la raza que les quiera echar la mano pa sacar los pendientes llamar al (695) 9530500, con Stephanie Navarro Camacho, chaca de Bienestar Social

>¡Pican pican los mosquitos!

Urge repelente para mosquitos que pueda ser disuelto en agua y que no represente peligro para los animales, que tenga buen precio y sea rendidor, pues se pretende echar en cada uno de los charcos de agua estancada que se tienen en las colonias y en donde al parecer ya se están reproduciendo los tan molestos mosquitos; pues de mejorar el estado de las calles para evitar encharcamientos ni hablar. Si tienes el producto con las especificaciones necesarias, puedes comunicarte con el director de Servicios Públicos en Guasave, Antonio Hernández, al teléfono 687 872 24 52.

>Urgen pastillas para la memoria

Urgen unas pastillitas para la memoria para que en la Dirección de Obras y Servicios Públicos no se les olvide la petición que les ha hecho el comisario de la comunidad de Batury, Abelardo Meza, para que les arreglen las calles, las cuales están en pésimo estado, pues a decir del comisario ya han hecho la petición y nomás les responden que no hay dinero, mientras las calles cada vez están peor y aunque han recurrido a camiones particulares para rellenar con tierra, la raza ya se cansó de estar ayudando con eso. Si sabes de unas buenas pastillas para que no falle la memoria, márcale a la directora de Obras Públicas, Elizabeth Osuna, al 697 734 00 40.