Inseguridad y fallas en el alumbrado público

Quienes manifestaron sentirse muy inseguros por las fallas en el servicio de alumbrado público, es la raza del fraccionamiento Fresnos en Culiacán, esto debido a que ya tienen meses batallando por la falta de mantenimiento en las lámparas, por lo que le hacen el llamado a las autoridades al gerente de Obras y Servicios Públicos municipales, Manuel Ochoa Salazar, pues señalan que ya han realizado los reportes y hasta el momento no les han dado una solución definitiva a la bronca. Todos los afectados pueden poner la queja al “fon” 667 785 0101.

Donde andan de buenas pero con ganas de sacar harta lana, es en el Ayuntamiento de Mazatlán, que están invitando a todos los deudores de predial y otros rubros a que pasen a liquidar su deudas y hasta muy buenos descuentos les están ofreciendo a los porteños, eso sí, tienen hasta el 24 de diciembre pa hacerlo, de lo contrario tomarán medidas más severas contra los morosos. A toda la raza que tenga alguna duda sobre si debes o se te aplica algún descuento, puedes llamar al teléfono 669 915 8031, con el tesorero municipal, Jesús Javier Alarcón Lizárraga.

¿Tienes mucho tiempo libre y no hayas qué hacer para entretenerte?, el Asilo de Ancianos en Guasave te tiene una bonita labor que te permitirá pasar el tiempo mientras apoyas a los abuelitos; solo tendrías que tejerles bufandas, al menos dos a cada uno para que el frío no les cale. Si te interesa, se te daría el material y solo necesitas comunicarte con Cruz Aida Romero, la encargada del Asilo al teléfono 6878721341.

La raza del sector Centro en Ahome, que viven sobre la calle Aldama entre Obregón e Hidalgo, están hasta el gorro porque sobre la banqueta siempre hay maleza y basura, misma que las autoridades no ven a pesar de que está a media cuadra de las oficinas de DIF municipal. Ante la miopía de las autoridades, la raza de ese sector quiere que les echen la mano pa echarle un fonazo a la secre del director de Servicios Públicos Municipales, Feliciano García Mendoza, al teléfono 6688164009, pa que ponga a sus chalanes a cortar y llevarse esa hierba que no deja caminar a los transeúntes.

Se busca una agenda electrónica en la que se anote y suene fuerte el recordatorio para que apunten el pendiente que se tiene en la comunidad de San Luciano, Angostura, de reparar un tramo carretero que abrieron para la obra de introducción de drenaje y que al parecer se les olvidó en su momento reparar, mientras que ya pasó alrededor de un año y esperan que esta administración se ponga las pilas para que la carretera quede en buen estado. Si sabes dónde conseguir la agenda, échale la llamadita al alcalde, Miguel Ángel Angulo Acosta, al teléfono 697 734 00 40.