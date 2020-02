Inseguros por la falta de alumbrado público

Quienes mandan señales de auxilio son los habitantes de la colonia Amistad, pues viven constantes asaltos en el sector debido a la poca iluminación de las calles, por lo que ya temen salir a la calle y resultar víctimas de un acto ilícito. Ante esto, los colonos piden mayor vigilancia en sus calles y la reparación o el mantenimiento de las lámparas. Los afectados piden al alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, que ponga a trabajar las dependencias municipales y les brinden una mejor atención, ya que solo así se evitarán más problemas. Si usted es de los vecinos afectados y quiere denunciar, llame al fon (667) 785 0101, Ext.1000.

> Rolita pegajoza

En la sindicatura de El Valle del Carrizo andan bien sobres atrás de Los Bukys pa que se avienten un conciertazo en la explanada del Palacio Municipal de Ahome con dedicatoria pa’l alcalde Billy Chapman. La idea es que comiencen y cierren con la rola de Fíjate, fíjate, pa ver si algo del estribillo se le pega al presi y que, cansado de esta y todas las demandas que le hacen, mande a su gente a arreglar calles, meter alumbrado público y más seguridad. Ahí si puede, porfa échele el fonazo al chaca de la administración pública, al (668) 816 4009, pa que diga cuándo va a estar en su oficina y que vaya el Marco y los carricences, y entre todos le canten: “ya no quiero oír nunca jamás el fíjate, fíjate, fíjate. Creo que un día de estos voy a enloquecer”.

> Que se ponga las pilas

Al que no tardan en traerlo en salsa es al director de Servicios Públicos en Guasave, Germán Rolando Gálvez. Y es que, según los vecinos de Portugués de Gálvez, donde dicen que hace un año que retiraron el alumbrado público y que, a la fecha, no lo han reinstalado, situación que los tiene molestos, pues están completamente a oscuras. Y pese a que saben que no es culpa del actual dire, los afectados creen que sí deben cubrir la demanda pronto. Por eso, dicen que harán la gestión al (687) 872 5394, y, de no tener respuesta, no les quedará otra que ir a quitarle una que otra lámpara de su oficina.

> Pista de obstáculos

La raza de la comunidad 12 de Octubre, mejor conocida por los angosturenses como La Sonrisa, ofrecen una pista de obstáculos de primera que se encuentra a la entrada del poblado, más si el clima es lluvioso, pues así, hasta pa arrancones de motos, razer y carritos de velocidad está perfecto, por lo que ya los habitantes están de acuerdo con la mera mera del municipio, Aglaeé Montoya, pa que el asunto vaya a mita y mita, y que con la lana que se recabe se pueda reparar el acceso al pueblo. Si le interesa, eche una llamadita al‎(697) 734 0004, y coordínese pa que aproveche la diversión.

> Sobra espacio

Ahora sí habrá más que espacio en la ruta de los desfiles del Carnaval pa poner un negocito en Mazatlán. El alcalde Luis Guillermo Benítez anda presumiendo que esta será la edición del mejor Carnaval de la historia, y, para ello amplió la ruta a ocho kilómetros. Si ya tiene pensado qué vender en esos días, vaya llamando al alcalde pa pedir su permiso al (669) 915 8000.