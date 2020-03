Internados en el IMSS temen por su seguridad

Quienes hacen un llamado al secre de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, son los derechohabientes del IMSS, pues, tras los hechos violentos suscitados el pasado 6 de marzo, cuando un grupo armado entró al área de urgencias del Hospital Regional No. 1 del IMSS, en Culiacán, los familiares que cuentan con un paciente internado piden resguardo y vigilancia constante, ya que en la entrada de caseta no hay ningún elemento de seguridad y desconocen las circunstancias de los hechos, por lo que temen más ataques. Si usted permanece en el hospital con algún problema de salud o cuida a un paciente, y quiere exigir seguridad, llame al fon (667) 717 8243.

> Que no olviden nada

En la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome (Japama) necesitan una agenda electrónica que les esté recordando una y otra vez los jales que tienen pendientes, y no pase lo que a una doña de la colonia Anáhuac, que tuvo que denunciar ante la opinión pública su caso pa que se acordaran de ella. Lo raro es que no les falla la memoria cuando están haciendo el recibo del mes y le están cobrando. ¿Pos qué estará pasando ahí? Haya sido como haya sido, como diría alguien por ahí, si sabe dónde se pueden comprar estos aparatos modernos, échele el fonazo al chaca de la Junta, Aarón Blake Serrano, al (668) 812 0404, pa que los agencie, ¿arre?

> Reclutando raza

La dirección de Tránsito Municipal en Guasave está buscando raza que la quiera pasar en la playa estas vacaciones de Semana Santa, que sepa conducir, y sobre todo que no tome bebidas embriagantes, eso pa que se sumen al operativo de seguridad, pues no cuentan con suficientes elementos. Si te ofrece el pago por los días trabajados, el uniforme, campamento donde dormir, vehículo con gasolina y apoyo pa alimentos. Si te interesa, échale la llamada lo antes posible a Manuel Blanco, al teléfono (687) 872 1818, pues urge ir poniéndose de acuerdo en los horarios de trabajo.

> Saltando hoyos

La raza de Praderas del Real en Guamúchil anda buscando unos buenos resortes pa hacérselos llegar al de Obras Públicas, pa que los reparta por cada carro que pase por esas calles, pa que brinquen todos los hoyos que tienen por el pavimento. Si usted sabe dónde encontrar unos buenos resortes, favor de echarle el fonazo al titular del área, Hugo Alberto Soto Mata, al (673) 732 0638.

> Se acabó la espera

Si usted es de los muchos habitantes de Mazatlán que está esperado que el Ayuntamiento pavimente su calle, ¡no espere más! Márquele al alcalde Luis Guillermo Benítez Torres pa que lo incluya en el plan de obras, pues el morenista presume que ya inauguró 60 de las 250 obras que realizará en este año. Aquí le dejamos el teléfono (669) 982 2111, pa que le marque.